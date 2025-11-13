Guy Parmelin à Washington: rencontres prévues ces prochaines heures

Le ministre de l'économie Guy Parmelin et sa délégation doivent rencontrer l'administration américaine à Washington jeudi après-midi (heure de la côte est) afin de discuter des droits de douane. Les entretiens se dérouleront "à différents niveaux", a indiqué le DFE.

(Keystone-ATS) Un accord sur les droits de douane jeudi est toutefois «plutôt improbable», a précisé le porte-parole du Département fédéral de l’économie (DFE) Markus Spörndli jeudi matin, interrogé par l’agence Keystone-ATS. Depuis début août, les exportations suisses sont soumises des droits de douane de 39% de la part des Etats-Unis.

Guy Parmelin a atterri tôt jeudi matin à Washington. Il y rencontrera notamment le représentant américain au commerce Jamieson Greer, a indiqué mercredi soir M. Spörndli.

Le conseiller fédéral Albert Rösti, qui représente M. Parmelin aux World Cheese Awards débutant jeudi à Berne, s’est réjoui que le ministre de l’économie puisse poursuivre les discussions avec les Etats-Unis sur les droits de douane. Il ne peut toutefois «rien dire pour le moment» concernant d’éventuelles attentes, a-t-il déclaré à un journaliste de Keystone-ATS sur place.

«Je pense qu’il est important que les discussions se poursuivent et cela montre aussi que le gouvernement suisse prend les négociations très au sérieux et essaie de les mener à bien», a ajouté M. Rösti.

S’agissant des exportations suisses de fromage, l’UDC bernois a dit espérer que de meilleures conditions puissent être négociées. Le Conseil fédéral est conscient de l’importance de ces exportations, a-t-il dit.

Signes d’espoir, selon Bloomberg

L’agence Bloomberg a affirmé lundi que la Suisse était proche de régler son différend commercial avec les Etats-Unis. Selon elle, un accord se dessine entre les deux pays et pourrait être atteint dans les prochains jours ou les prochaines semaines.

L’entente pourrait réduire les droits de douane américains sur les produits suisses à 15%, comme c’est le cas notamment pour l’Union européenne, au lieu des 39% imposés début août par Donald Trump, selon l’agence de presse économique.