Guy Parmelin à Washington pour discuter des taxes douanières

Keystone-SDA

Les choses bougent à nouveau dans les discussions sur les droits de douane entre la Suisse et les Etats-Unis: Guy Parmelin a rencontré jeudi l'administration américaine à Washington pour des entretiens. Le président américain Donald Trump participera au WEF à Davos.

5 minutes

(Keystone-ATS) L’agence de presse économique américaine Bloomberg a annoncé dans la soirée la visite éventuelle de Donald Trump au Forum économique mondial (WEF) en janvier 2026. Elle s’est référée à des personnes proches du dossier. Il n’a pour l’heure pas été possible d’obtenir une confirmation.

Selon Bloomberg, Donald Trump prévoit de se rendre au WEF avec une importante délégation. Ces projets seraient le résultat de l’amélioration des relations après les progrès réalisés dans les négociations douanières. Le WEF avait déjà confirmé l’invitation du président américain. La liste des participants ne sera toutefois connue qu’une semaine avant le début du forum.

Jeudi, le ministre de l’économie Guy Parmelin a relancé les négociations sur les droits de douane de 39% imposés par les États-Unis sur les importations en provenance de Suisse. Il s’est rendu à Washington dans la nuit en compagnie de la directrice du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), Helen Budliger Artieda.

Des discussions «à différents niveaux» ont eu lieu dans l’après-midi (heure locale), a déclaré Markus Spörndli, porte-parole du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), à l’agence de presse Keystone-ATS.

Plusieurs réunions

M. Parmelin a notamment rencontré dans l’après-midi le représentant américain au commerce Jamieson Greer, comme l’avait déjà annoncé mercredi le DEFR. Jeudi, aucune information n’a filtré à Washington quant aux résultats éventuels.

Dans le même temps, la Maison-Blanche a annoncé la conclusion d’accords commerciaux avec l’Argentine, le Guatemala, l’Equateur et le Salvador, dans quatre communiqués distincts publiés sur son site Internet. Les quatre pays concernés ont pris une série d’engagements, en particulier celui d’ouvrir leurs marchés à des produits américains, en échange desquels l’administration Trump va baisser les droits de douane sur certains produits qu’ils exportent vers les Etats-Unis, par exemple agricoles.

Après sa réunion, Guy Parmelin n’a fait qu’une brève apparition devant les médias pour des raisons de calendrier. M. Spörndli avait jugé » improbable» la conclusion des négociations entre la Suisse et les Etats-Unis plus tôt dans la journée.

Ce n’est pas la première fois depuis l’annonce des droits de douane américains que la Suisse négocie avec des représentants du gouvernement américain. Peu avant l’entrée en vigueur des droits de douane de 39% en août, le Vaudois et la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter s’étaient rendus à Washington.

Une rencontre avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio n’avait toutefois pas abouti à un résultat concret. En septembre, Guy Parmelin s’est rendu à nouveau aux États-Unis à la dernière minute et y a mené des discussions au niveau ministériel. Le 7 novembre, il a été annoncé que le ministre suisse de l’économie avait à nouveau échangé avec le représentant américain au commerce dans une discussion jugée «constructive».

La Confédération reste discrète

Le conseiller fédéral Albert Rösti, qui représentait jeudi Guy Parmelin aux World Cheese Awards à Berne, s’est réjoui que le ministre de l’économie puisse poursuivre les discussions dans le cadre des négociations douanières. Il n’a toutefois «rien à dire pour l’instant» sur les éventuelles attentes, a-t-il déclaré à un journaliste de Keystone-ATS sur place.

«Je pense qu’il est important que les discussions se poursuivent. Cela montre également que le gouvernement suisse prend les négociations très au sérieux et s’efforce de les mener à bien», a ajouté M. Rösti.

En ce qui concerne les exportations de fromage suisse, M. Rösti a déclaré qu’il espérait que des conditions douanières plus favorables seraient négociées pour les producteurs. Le Conseil fédéral est conscient de l’importance des exportations de fromage suisse vers les États-Unis. Elles ont diminué de 17% entre janvier et septembre par rapport à la même période l’année dernière, a déclaré Martin Spahr de Switzerland Cheese Marketing dans une interview accordée à Keystone-ATS.

Réduction des droits de douane

Lundi dernier, l’agence de presse Bloomberg a annoncé que la Suisse était sur le point de conclure un accord avec les États-Unis dans le cadre du différend douanier. Les négociations entre les deux pays semblent aboutir à un accord qui pourrait être conclu dans les prochains jours ou les prochaines semaines.

L’accord prévoit une réduction à 15% des droits de douane américains actuellement appliqués à l’importation de nombreux produits suisses, a écrit Bloomberg.

Selon les dernières déclarations de l’UBS à l’agence de presse AWP, les industries horlogère, médicale, mécanique, électrique et métallurgique devraient particulièrement bénéficier de la baisse des droits de douane. La Banque cantonale de Lucerne a indiqué que cette baisse éliminerait également le désavantage concurrentiel des secteurs concernés, notamment par rapport à la concurrence de l’UE.