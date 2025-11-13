Guy Parmelin à Washington pour parler des taxes douanières

Keystone-SDA

Le ministre de l'économie Guy Parmelin est arrivé à Washington jeudi matin (heure suisses). Il doit y rencontrer le représentant américain au commerce Jamieson Greer afin de discuter des droits de douane.

(Keystone-ATS) Les entretiens auront lieu «en continu», a expliqué à Keystone-ATS son porte-parole Markuks Spörndli. Il est toutefois «plutôt improbable» qu’un accord sur les taxes douanières puisse être trouvé ce jeudi.

L’agence Bloomberg avait affirmé lundi que la Suisse était proche de régler son différend commercial avec les Etats-Unis. Selon elle, un accord se dessine entre les deux pays et pourrait être atteint dans les prochains jours ou les prochaines semaines.

L’entente pourrait réduire les droits de douane américains sur les produits suisses à 15%, comme c’est le cas notamment pour l’Union européenne, selon l’agence de presse économique. Actuellement, les marchandises helvétiques sont taxées à 39% depuis début août.