Guy Parmelin ouvre le WEF, en pensée avec Crans-Montana

Keystone-SDA

Le président de Confédération a ouvert mardi le Forum économique mondial (WEF) en pensée avec Crans-Montana. "Une telle affluence prend un sens particulier cette année, qui a commencé tragiquement pour notre pays", a-t-il déclaré.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Aussi, la Suisse tient à remercier les nombreux pays concernés du soutien et de la solidarité qu’ils nous ont témoignés lors du drame de Crans-Montana», a-t-il dit dans la salle des Congrès de Davos, noire de monde.

«Il est impressionnant de constater à quel point une catastrophe peut renforcer la cohésion internationale. Cette unité doit cependant transcender les événements particuliers, aussi dramatiques soient-ils» a-t-il dit, mentionnant les enjeux géopolitiques actuels.

Le Vaudois a mis en avant une Suisse neutre, stable et agile face à ces défis.

