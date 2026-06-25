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H&M: bénéfice net stable et ventes en repli au 2e trimestre

Keystone-SDA

Le géant suédois de l'habillement a stabilisé son bénéfice net au deuxième trimestre à près de 4 milliards de couronnes suédoises. Mais ses ventes ont reculé de 3,3%, en raison notamment d'une gestion des stocks trop serrée, a-t-il annoncé jeudi.

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1 minute

(Keystone-ATS) Le chiffre d’affaires a atteint 54,8 milliards de couronnes (4,56 milliards de francs) sur la période mars-mai, inférieur aux prévisions du consensus (55,1 milliards) établi par le groupe.

Le bénéfice opérationnel a été stable à 5,91 milliards de couronnes, mais inférieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur 6,38 milliards.

«L’amélioration de la rentabilité et l’augmentation de la productivité des stocks s’inscrivent dans la continuité de notre travail de long terme visant à poser les bases d’une croissance durable et rentable», a commenté le directeur Daniel Ervér, cité dans le communiqué.

«Cependant, une gestion plus stricte des stocks a, dans certains cas, affecté notre capacité à répondre pleinement à la demande», a-t-il ajouté, estimant qu’il existe une marge d’amélioration afin de créer un meilleur équilibre entre disponibilité et demande.

En juin (qui sera inclus dans le troisième trimestre), le chiffre d’affaires en monnaies locales a été «conforme» à celui de l’an dernier, selon le groupe.

Au 31 mai, le groupe comptait 4038 magasins, soit 128 de moins (-3%) qu’il y a un an. Les ventes en ligne continuent de progresser et représentent un peu plus de 30% de ses ventes, selon le groupe.

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