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Hôpital de La Chaux-de-Fonds: les portes ouvertes expliquées

Keystone-SDA

L'hôpital actuel de La Chaux-de-Fonds (NE) fête ses 60 ans par des portes ouvertes samedi, a indiqué le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe). Voici ce que la population pourra découvrir lors de la manifestation.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) UNE EXPOSITION QUI RETRACE L’HISTOIRE DE L’HÔPITAL

Après les premières chambres de secours créées par Sophie Mairet et Cydalise Nicolet, un premier hôpital est construit en 1848 à la rue Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds. Le premier hôpital public est inauguré en 1898 au sud du bâtiment actuel.

Le 27 juin 1962, André Sandoz, président de la Ville de La Chaux-de-Fonds, pose la première pierre du chantier d’agrandissement de l’hôpital. «Il ne s’agit pas seulement d’agrandir des murs, mais de repenser la place de l’hôpital dans la ville et dans le système de soins. L’inauguration du nouvel hôpital a lieu le 26 juin 1966, avec un jour d’avance sur les 4 ans de travaux prévus», a indiqué le RHNe.

Depuis 1966, l’établissement «n’a cessé de se transformer, tant sur le plan architectural que médical, en intégrant progressivement de nouvelles spécialités, technologies et pratiques de soins», a ajouté l’institution.

VOIR L’HÔPITAL AUTREMENT

Le public pourra visiter différents postes thématiques dans les étages de l’hôpital. L’occasion de découvrir l’évolution de certaines prestations ou celle apportée à l’héliport.

ANIMATIONS

Durant les portes ouvertes, le public pourra visionner des vidéos retraçant le chantier de l’hôpital et des témoignages d’anciennes collaboratrices et d’anciens collaborateurs de l’hôpital. Différentes animations seront proposées, dont un atelier de sculpture sur ballons pour les enfants. Un apéritif clôturera la journée.

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