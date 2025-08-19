Hôpital fribourgeois: 71 postes déjà supprimés sans licenciement

Keystone-SDA

L'Hôpital fribourgeois (HFR) a supprimé 71 emplois (équivalent plein temps) par rapport à juillet 2024. Aucun licenciement n'a été prononcé, la réduction d'effectif ayant été faite par la fluctuation saisonnière de postes, a déclaré Philipp Müller, directeur de l'HFR.

(Keystone-ATS) «Les efforts se poursuivent pour atteindre l’objectif de 90 équivalents plein temps en moins annoncé en début d’année», a ajouté Philipp Müller dans un entretien diffusé par La Liberté. La maîtrise des charges de l’établissement, qui affiche des chiffres rouges depuis plusieurs années, s’est améliorée, a-t-il expliqué.

Les charges globales sont près de 5 millions de francs en dessous de l’an dernier pour la même période, a précisé Philipp Müller, qui a repris les rênes de l’HFR le 1er mars. «Par rapport au budget, nous sommes même 10 millions de francs en dessous».

Négociations avec les assureurs

Mais l’hôpital a toujours un problème de revenus, a reconnu son directeur. Les tarifs des prises en charge hospitalières, qui sont réactualisés chaque année, ont déjà fait perdre à l’HFR «5 millions de francs depuis le début de l’année».

«Cela nous oblige surtout à poursuivre nos efforts pour stabiliser nos charges», a noté Philipp Müller, à commencer par celles avec les assureurs. «Nous avons résilié les conventions avec eux, dans le but d’obtenir de meilleures conditions».

Par rapport à la volonté du gouvernement fribourgeois de stabiliser les dépenses pour les prestations d’intérêt général (PIG), l’établissement a demandé au Conseil d’Etat d’y renoncer. «Si cette mesure est introduite telle que prévue en 2027, elle risque clairement de péjorer la situation, surtout si le Conseil d’Etat ne garantit pas le mécanisme d’indexation des PIG existantes à l’évolution des coûts et des prestations», a expliqué le directeur.

La nouvelle tarification pour les soins ambulatoires, qui entrera en vigueur en janvier 2026, aura aussi un effet négatif pour l’HFR. Selon l’établissement, «la perte de revenus peut pour l’instant être estimée à 4%».

Après avoir enregistré une lourde perte de 38,9 millions de francs l’an passé, supérieure de 9,1 millions au budget, le conseil d’administration de l’HFR a mandaté la direction pour qu’elle établisse un plan de réduction des charges pérenne de 15 millions de francs pour 2025 et 60 millions à l’horizon 2027-2028.

Fixation de priorités

Cette stratégie devrait être pleinement visible en 2026, avec un déficit de l’ordre d’une vingtaine de millions de francs. En attendant, l’HFR table sur une perte de 29,8 millions de francs pour cette année.

Dans sa stratégie, l’établissement a défini les domaines clés de ses activités, dans lesquels il peut aller au-delà des standards de base d’un hôpital cantonal et qui ont un potentiel de développement. Il s’agit de l’oncologie, de la médecine du cœur et des vaisseaux, de la gériatrie aiguë, de la santé de la femme ou encore de la chirurgie générale et orthopédique. L’hôpital souhaite investir dans ces domaines et a commencé à le faire.

«Dans le domaine stationnaire, nous priorisons nos ressources», a expliqué le directeur qui a précisé que l’HFR veut «maintenir un bon niveau général dans l’offre de soins». Dans le domaine ambulatoire, l’hôpital ne développera pas les prestations dans les secteurs qui sont déjà déficitaires. «Nous voulons bien combler une lacune s’il manque des cabinets privés dans un domaine, mais seulement s’il y a un financement suffisant», a conclu Philipp Müller.