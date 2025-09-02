La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Hôpitaux: Neuchâtel impose des conditions spécifiques

Les députés neuchâtelois ont approuvé mardi sans opposition de modifier la loi de santé, qui prévoit notamment des exigences sur les conditions de travail du personnel. Le canton a dû revoir sa copie, à la suite de la décision du Tribunal administratif fédéral (TAF) en 2021.

(Keystone-ATS) Le TAF avait relevé qu’un renvoi général à une convention collective de travail (CCT-21 en l’espèce) n’était pas admissible. Il avait toutefois admis que des conditions de travail adéquates contribuent à la qualité et à l’économicité des prestations.

La nouvelle loi ne fait pas référence explicitement à la CCT-21 mais permet de l’utiliser comme référentiel, a expliqué Frédéric Mairy, conseiller d’Etat en charge de la santé. Elle prévoit que les institutions hospitalières doivent garantir des conditions de travail «adéquates». Ces dernières, ramenées à une rémunération horaire exprimée en francs, devront être équivalentes à celles reconnues par le Conseil d’Etat.

La loi précise que l’institution hospitalière doit aussi participer à l’effort de formation des professionnels de la santé, selon un cadre et des objectifs définis par le gouvernement. L’hôpital doit aussi mettre à disposition le nombre de places de formation postgrade en médecine par filière et par année, selon les prescriptions du département.

