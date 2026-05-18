Hôtellerie: moins d’étrangers, plus de locaux en avril

Keystone-SDA

Le rebond de fréquentation des hôtes autochtones n'aura pas suffi à combler la défection des visiteurs étrangers pour les hôteliers helvétiques au mois d'avril.

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(Keystone-ATS) La première estimation de la statistique expérimentale en la matière fait constat d’un recul d’ensemble de 1,1%.

La fréquentation locale a certes progressé de 4,2%, mais celle des étrangers a chuté de 5,9%, selon les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS) publiées lundi.