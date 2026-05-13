Hantavirus: huit cas confirmés au virus des Andes, selon l’OMS

Keystone-SDA

La souche du virus détectée dans les huit cas confirmés en lien avec le foyer d'infection à l'hantavirus sur le navire de croisière MV Hondius est celle des Andes, transmissible entre humains, a indiqué mercredi soir l'OMS. Tous les cas se trouvaient à bord du bateau.

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(Keystone-ATS) «Au 13 mai, onze cas, dont trois décès, ont été signalés», a indiqué l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un bulletin d’information. Sur les onze cas, «huit cas ont été confirmés en laboratoire pour une infection par le virus des Andes (ANDV), deux sont probables et un cas est non concluant et fait l’objet d’analyses complémentaires», a-t-elle détaillé.

Deux des huit cas confirmés sont décédés. Le taux de létalité (pourcentage de malades qui décèdent après avoir contracté l’infection) de ce foyer est à ce stade de 27%, selon l’OMS.

Il n’existe ni vaccin ni traitement spécifique contre l’hantavirus, qui peut provoquer un syndrome respiratoire aigu.

Le cas considéré comme non concluant concerne une personne aux Etats-Unis, «actuellement asymptomatique», ajoute l’OMS. Ses résultats d’analyses – un test positif et un test négatif réalisés dans deux laboratoires différents – ne permettent pas de conclure. Ce passager américain, hospitalisé dans le Nebraska, est dans l’attente des résultats d’un nouveau test.

L’OMS considère toujours que le risque est «modéré» pour la santé des passagers et de l’équipage du navire et «faible» pour le reste de la population dans le monde.

Origine

L’origine de cette flambée d’hantavirus est encore inconnue, mais, selon l’OMS, la première contamination a eu lieu avant le début de l’expédition le 1er avril, car le premier passager décédé, un Néerlandais de 70 ans, a présenté des symptômes dès le 6 avril. Or, la période d’incubation du virus est comprise entre une et six semaines.

«Des investigations sont en cours afin d’élucider les circonstances potentielles de l’exposition et la source de la flambée épidémique, en collaboration avec les autorités d’Argentine et du Chili», a indiqué l’OMS mercredi.

Des chercheurs de l’institut Malbran de Buenos Aires, référence en matière d’infectiologie, doivent dans les jours à venir se rendre à Ushuaïa, en Terre de Feu, pour capturer et analyser des rongeurs sur place, examiner s’ils sont vecteurs d’hantavirus, en particulier de sa souche des Andes. Le premier patient décédé avait séjourné un peu plus de 48 heures à Ushuaïa avant d’embarquer le 1er avril.

Les autorités locales estiment «pratiquement nulle» la possibilité qu’il ait pu être infecté sur place. Elles soulignent qu’à ce jour, le «raton colilargo»(rat à longue queue), qui en est le vecteur, est absent de la province, qui n’a jamais enregistré de cas d’hantavirus depuis que sa notification est obligatoire, en 1996.

Le virus des Andes, transmis principalement à l’être humain par des rongeurs infectés, est endémique en Amérique du Sud. Selon l’OMS, sa circulation ainsi que des cas humains ont été confirmés surtout en Argentine et au Chili. D’autres cas, ainsi que des souches apparentées, ont également été détectés en Uruguay, dans le sud du Brésil et au Paraguay.