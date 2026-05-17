Hantavirus: passagère canadienne du MV Hondius contaminée

Keystone-SDA

Un cas suspect de contamination à l'hantavirus a été confirmé positif au Canada, a annoncé dimanche l'agence de la santé publique du pays. Il s'agit d'une personne qui a voyagé à bord du MV Hondius

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(Keystone-ATS) Cette personne a été hospitalisée jeudi dans la province de Colombie-Britannique (ouest) en compagnie de son conjoint, également passager du Hondius, qui a pour sa part fait l’objet d’un dépistage négatif, a précisé l’agence de santé dans un communiqué.

«Aucun autre cas n’a été identifié à ce jour», selon la même source.

«Le risque global pour la population générale au Canada lié à l’éclosion du hantavirus Andes associée au navire de croisière MV Hondius demeure faible à l’heure actuelle», a souligné l’agence.

Quatre Canadiens se trouvaient à bord du navire touché par un foyer d’hantavirus, qui avait appareillé d’Argentine le 1er avril pour une traversée de l’océan Atlantique avec 88 passagers et 61 membres d’équipage.

Au niveau mondial, le bilan est de trois morts. Il n’existe actuellement aucun vaccin ni traitement spécifique contre l’hantavirus, mais les autorités sanitaires assurent que le risque est faible et rejettent toute comparaison avec la pandémie de Covid-19.