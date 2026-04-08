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Hapag-Lloyd continue de s’abstenir de traverser le détroit d’Ormuz

Keystone-SDA

L'allemand Hapag-Lloyd, l'une des plus grandes compagnies maritimes au monde, va continuer de s'abstenir de traverser le détroit d'Ormuz malgré le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran, a-t-il indiqué mercredi.

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(Keystone-ATS) «La situation autour du détroit d’Ormuz reste tendue (…) Sur la base de notre évaluation actuelle des risques, nous continuons à nous abstenir de traverser le détroit», a déclaré un porte-parole de la compagnie basée à Hambourg (nord), au groupe de journaux allemands RND.

Actuellement, six navires de Hapag-Lloyd sont immobilisés dans le Golfe. Selon le porte-parole de l’entreprise, cinq d’entre eux sont affrétés, tandis qu’un appartient à Hapag-Lloyd.

«Nous examinons en permanence et avec beaucoup d’attention à quel moment une traversée sera à nouveau possible», a-t-il poursuivi.

«Les prochains jours nous diront si l’ouverture annoncée sera effectivement durable», a-t-il dit, soulignant que «la sécurité des collaborateurs (du groupe) en mer et à terre était la priorité absolue».

Quelques heures après l’accord de cessez-le-feu entre l’Iran et les Etats-Unis, de premiers navires ont franchi mercredi le détroit d’Ormuz, passage que Téhéran a accepté de rouvrir et où transite en temps de paix un cinquième du pétrole et du gaz naturel mondiaux.

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