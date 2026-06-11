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Hauenstein (SO): plusieurs blessés lors d’un accident militaire

Keystone-SDA

Plusieurs personnes ont été blessées dans un grave accident impliquant un véhicule militaire blindé à Hauenstein (SO) jeudi matin. Les secours sont sur place, tandis que deux hélicoptères ont été mobilisés.

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1 minute

(Keystone-ATS) Aucune information précise n’est actuellement disponible. L’accident a été signalé peu avant 11h00, indique à Keystone-ATS un porte-parole de la police cantonale soleuroise. Ce dernier confirme une information révélée par la radio alémanique SRF.

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