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Hausse de la TVA pour l’armée réduite à 0,5 point

Keystone-SDA

Face aux critiques, le Conseil fédéral réduit la hausse de la TVA qu'il prévoyait pour financer l'armée. L'augmentation devrait être de 0,5 point de pourcentage et non de 0,8 comme initialement prévu. Au lieu de 10 ans, elle sera valable durant 12 ans.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le taux spécial doit être augmenté de 0,3 point. Le taux réduit, pour les denrées alimentaires ou les médicaments, n’est pas impacté. Cela permettra de réduire les effets sur la population et d’améliorer l’acceptation du projet par le Parlement et le peuple, écrit mercredi le Conseil fédéral.

Les recettes supplémentaires seront intégralement affectées aux dépenses de l’armée. Elles couvriront l’augmentation des prix dans le domaine de l’armement et les besoins nécessaires au développement des capacités de défense de l’armée.

L’éventuel achat d’un deuxième système de défense sol-air doit également être couvert par cette augmentation. Tout comme les coûts supplémentaires liés au Patriot.

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