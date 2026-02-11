Hausse des cas d’incapacité à conduire dans le canton de Fribourg

Keystone-SDA

La police cantonale fribourgeoise fait part d'une augmentation continue des cas d'incapacité à conduire. En effet, de plus en plus de chauffeurs sont arrêtés pour conduite sous l'influence de l'alcool. Les cas de conduite sans permis augmentent également.

1 minute

(Keystone-ATS) Pour l’année 2025, plus de 1800 cas d’incapacité à conduire ont été constatés. Cela représente une augmentation de 12% par rapport à 2024 et de 32% par rapport à 2023. Dans un communiqué diffusé mercredi, la police cantonale juge ce bilan «préoccupant».

D’autant plus que la tendance semble se confirmer en ce début d’année, avec 119 cas pour le seul mois de janvier, contre 87 et 2025 et 88 en 2024. Le taux moyen d’alcoolémie mesuré lors de ces infractions se situe à 1,15‰.

Les cas de conduite sans permis ou malgré un retrait de permis augmentent également: 533 dénonciations ont été enregistrées en 2025, contre 464 en 2024. Les chiffres relatifs au mois de janvier 2026 restent stables, mais ils sont tout de même considérés comme «inquiétants», dans le sens où trois mineurs ont déjà été interpellés au volant sans permis, contre 17 sur l’ensemble de l’année 2025.

La police fribourgeoise va renforcer ses contrôles et rappelle l’importance de renoncer à conduire en cas d’incapacité. Car même consommé en faible quantité, l’alcool réduit la vigilance, modifie la perception des dangers et ralentit les réflexes.