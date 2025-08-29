La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Hausse des nuitées dans la parahôtellerie au second trimestre

Keystone-SDA

Le secteur de la parahôtellerie en Suisse a vu le nombre de nuitées augmenter de 14,1% sur un an à 3,87 millions d'unités au deuxième trimestre. Sur ce nombre, les hôtes helvétiques ont représenté 2,5 millions de nuitées, soit 65,5% de la demande.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Pendant la période sous revue, les logements de vacances exploités commercialement ont affiché 1,06 million de nuitées, les hébergements collectifs 1,26 million et les terrains de camping 1,54 million de nuitées, selon les données provisoires publiées vendredi par l’Office fédéral de statistique (OFS).

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
22 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Archives
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Ce débat est fermé mais vous pouvez lire les commentaires
2 J'aime
5 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
58 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision