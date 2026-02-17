Haut-Valais: un projet améliore le temps de réaction des secours

Des sauveteurs spécialisés de l'OCVS resteront présents à l'héliport de Gampel (VS) en 2026. Lancé l'année dernière, le projet pilote de l'Organisation cantonale valaisanne des secours vise à réduire le temps d'intervention des secours dans le Haut-Valais, en collaboration avec Air Zermatt.

(Keystone-ATS) «L’objectif est d’améliorer encore la disponibilité des sauveteurs spécialisés en terrain alpin et de réduire les temps de réaction lors des opérations de sauvetage en haute montagne», détaille l’organisation dans un communiqué mardi. Le projet, qui a montré des résultats convaincants, est donc officiellement prolongé.

Résultat: un sauveteur spécialisé de l’OCVS sera présent en permanence pendant la journée à l’héliport d’Air Zermatt à Gampel deux fois par année. Les périodes du 16 mars au 31 mai et du 29 juin au 27 septembre 2026 sont concernées.

Projet coordonné

Cette collaboration entre les deux organisations permet «d’intervenir rapidement et efficacement» sur le territoire valaisan, relève l’Organisation cantonale valaisanne des secours. «Lors d’interventions techniques, le sauveteur spécialisé de l’OCVS est intégré à l’équipage d’Air Zermatt et travaille en étroite collaboration avec le pilote, le médecin urgentiste et l’ambulancier afin de garantir une prise en charge optimale des patients.»

La procédure mise en place à Gampel est similaire à celle déjà existante dans d’autres sites du canton, tels qu’à Sion, Zermatt et Collombey. A noter que les interventions techniques sont principalement effectuées par les secouristes de garde. En cas d’interventions simultanées ou de pics d’activité, des sauveteurs spécialisés de l’OCVS sont mobilisés à partir des régions concernées pour apporter leur soutien, détaille encore l’organisation.