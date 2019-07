Immanquable avec ses wagons rouge vif, le petit train à crémaillère du Montenvers (F) fête cette année ses 110 ans. Il emmène chaque printemps et été des centaines de milliers de touristes de Chamonix au pied du glacier de la Mer de Glace.

L'idée du train est venue à la fin du 19e siècle, avec le succès des excursions en montagne à partir de Chamonix, en particulier vers un beau point de vue sur la Mer de Glace, au lieu-dit le Montenvers. A l'époque, le trajet s'effectue à pied, à dos de mulet ou dans une chaise à porteurs, ce qui fait vivre quelque 400 accompagnateurs. Le projet est accueilli par la crainte de voir disparaître cette manne.

Les travaux commencent en 1906, et le train est inauguré le 29 mai 1909. Initialement à vapeur, il passe à l'électrique dans les années 1950. Depuis, il hisse les touristes en une vingtaine de minutes sur 5,1 kilomètres. La ligne serpente à flanc de montagne, au milieu de la forêt, via des tunnels taillés dans la roche et quelques viaducs.

Milliers de touristes

En 1927, un drame endeuille son histoire. A la suite d'une erreur du mécanicien, la locomotive déraille et bascule dans le vide, suivie de la première voiture. L'accident fait 22 morts et presque autant de blessés graves. Le train est néanmoins un succès, d'autant que depuis 1946 une grotte de glace, retaillée chaque année, attend les passagers au bout d'un sentier pédestre à l'arrivée.

La fréquentation est liée à la météo, mais elle représente des centaines de milliers de personnes chaque année, à raison d'un trajet toutes les 20 minutes en haute saison. De 2008 à 2017, elle a varié selon les années de 651'000 à 820'000 touristes.

Samedi et dimanche, les festivités permettront de retrouver l'esprit pionnier d'avant le train, avec "montée d'antan à pied avec des mules" et tyrolienne sur le glacier. La descente en train sera gratuite.

