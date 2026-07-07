Hauts-Geneveys: automobilistes flashés à 144 km/h et à 146km/h

Keystone-SDA

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Deux automobilistes ont été mesurés à un jour d'écart à 144 km/h et 146 km/h, sur la N20, peu après le tunnel des Hauts-Geneveys, en direction de La Chaux-de-Fonds (NE). Leur permis de conduire a été retiré avec effet immédiat.

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(Keystone-ATS) Le premier cas concerne un ressortissant français, âgé de 32 ans et domicilié en France, qui roulait le 27 juin, aux alentours de 4h du matin à 144 km/h sur ce tronçon de la N20 qui est limité à 80 km/h, a indiqué mardi la police neuchâteloise. Le radar mobile a flashé un autre automobiliste le lendemain à 20h17 au même endroit.

Le conducteur, âgé de 39 ans, ressortissant du Kosovo, domicilié dans les Montagnes neuchâteloises, roulait à une vitesse de 146 km/h. Les deux automobilistes «s’exposent à une suspension de leur permis de conduire pouvant atteindre deux ans, ainsi qu’à des poursuites pénales pour délit de chauffard», a précisé la police.