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Heineken: 3000 emplois supprimés, bénéfice net en hausse

Keystone-SDA

Le brasseur néerlandais Heineken a déclaré mercredi avoir supprimé environ 3000 emplois dans le cadre de son plan de restructuration, et affiche une hausse de 10,2% de son bénéfice net au premier semestre.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Le deuxième brasseur mondial derrière AB InBev a indiqué avoir réduit ses effectifs équivalents temps plein (ETP) d’environ 3000 au premier semestre, «ce qui a permis de faire avancer de manière significative les changements organisationnels prévus», a-t-il précisé dans un communiqué.

Heineken, qui emploie désormais quelque 85’000 personnes dans le monde, avait annoncé en février supprimer entre 5000 et 6000 emplois au cours des deux prochaines années, souhaitant «accélérer la productivité à grande échelle afin de réaliser des économies importantes».

Lors d’un appel avec des journalistes, Harold van den Broek, directeur financier du groupe, a affirmé qu’il s’agissait «véritablement d’un effort à l’échelle de l’entreprise» et qu’aucune contribution régionale spécifique n’était visée par les suppressions.

Le brasseur a par ailleurs fait état d’une hausse de 10,2% de son bénéfice net au premier semestre à 1,26 milliard d’euros pour la période de janvier à juin contre 1,16 milliard à la même période en 2025.

Il a enregistré une hausse de 1,6% de ses volumes totaux, comprenant bières, cidres et boissons non alcooliques, à 142,8 millions d’hectolitres, portés par la croissance en Asie-Pacifique et en Afrique et au Moyen-Orient, qui ont «largement compensé le recul observé dans les Amériques».

À eux seuls, les volumes de bière ont baissé de 0,1% sur le semestre à 115,6 millions d’hectolitres.

L’entreprise a maintenu ses prévisions annuelles, tablant sur une hausse de 2 à 6% de son bénéfice d’exploitation hors éléments exceptionnels et amortissements, sa mesure privilégiée.

«Nous avons confiance en notre stratégie et dans les progrès réalisés, tout en restant prudents compte tenu des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques actuelles,» a déclaré Harold van den Broek, directeur financier.

Le brasseur a annoncé en juin la nomination du Brésilien Rafael Oliveira au poste de directeur général de l’entreprise, qui prendra ses fonctions le 1er octobre.

Il remplacera Dolf van den Brink qui avait créé la surprise en janvier en annonçant son départ après presque six ans à la tête de l’entreprise.

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