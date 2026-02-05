La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Helvetia délaisse la marque Baloise au prix d’un gros amortissement

Keystone-SDA

L'assureur fusionné Helvetia Baloise simplifie sa raison sociale pour ne conserver que Helvetia. L'abandon de la marque Baloise entraînera un amortissement de 1,0 à 1,1 milliard de francs sur l'exercice en cours, puis 75 à 125 millions par année jusqu'en 2030.

(Keystone-ATS) L’impact comptable doit ensuite être ramené sous les 10 millions annuellement, jusqu’à l’amortissement intégral de la marque, prévu pour 2040, prévient jeudi le groupe établi à Bâle.

Si le groupe abandonne la marque Baloise, sa nouvelle identité visuelle en reprendra dès cette année le logo, la couleur et la police.

