HEP de l’Arc jurassien: budget de 24,15 millions

Keystone-SDA

Les trois cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel ont officiellement signé vendredi le contrat de prestations qui scelle leur engagement envers la Haute école pédagogique (HEP) de l’Arc jurassien pour la période allant de 2026 à 2029. Un budget annuel moyen de 24,15 millions de francs a été octroyé à l'institution.

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(Keystone-ATS) «Le contrat de prestations définit l’enveloppe financière permettant à l’institution de réaliser les objectifs stratégiques qui lui ont été fixés pour les quatre prochaines années», a rappelé vendredi la HEP, qui forme les 6000 enseignants de l’espace BEJUNE.

Le document a été signé par la conseillère d’Etat neuchâteloise Crystel Graf, son homologue bernoise Christine Häsler, le ministre jurassien Raphaël Ciocchi et le recteur Maxime Zuber. Le comité stratégique de la HEP-BEJUNE a convenu d’adapter les contributions cantonales en octroyant à l’institution de formation tertiaire un budget annuel moyen de 24,15 millions de francs.

Le recteur Maxime Zuber a salué cette adaptation qui constitue, selon lui, «une marque tangible de reconnaissance et de soutien à la HEP».