HEP de l’Arc jurassien: budget en hausse à 24,15 millions

Keystone-SDA

Les trois cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel ont officiellement signé vendredi le contrat de prestations qui scelle leur engagement envers la Haute école pédagogique (HEP) de l’Arc jurassien pour la période allant de 2026 à 2029. Le budget annuel moyen va passer de 22,8 millions de francs en 2025 à 24,15 millions.

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(Keystone-ATS) Le recteur Maxime Zuber a salué cette adaptation, qui constitue, «une marque tangible de reconnaissance et de soutien à la HEP», peut-on lire dans le communiqué diffusé vendredi. «En raison du transfert de Moutier dans le Jura, les cantons de Berne et du Jura ont convenu d’adapter la répartition de leurs contributions à la HEP-BEJUNE», a précisé à Keystone-ATS Claudine Chappuis, responsable de la communication de l’institution.

Dans la mesure où la part des étudiants domiciliés dans la cité prévôtoise s’est élevée en moyenne à environ 2% au cours des dix dernières années, la participation financière du canton du Jura se situe désormais à 27% (contre 25% auparavant). La contribution bernoise s’élève désormais à 23% (25% avant). Neuchâtel va continuer de contribuer pour la moitié de la somme.

Le document a été signé par la conseillère d’Etat neuchâteloise Crystel Graf, son homologue bernoise Christine Häsler, le ministre jurassien Raphaël Ciocchi et Maxime Zuber. La HEP forme les 6000 enseignants de l’espace BEJUNE.