HES-SO: une nouvelle option en ingénierie voit le jour

Keystone-SDA

La HES-SO Valais-Wallis et sa Haute école d'ingénierie lancent une option intitulée "territoire énergétique durable." Celle-ci a pour but premier d'accompagner la transition énergétique à l'échelle locale et nationale.

(Keystone-ATS) «En Valais, la transition énergétique ne peut se faire sans une planification fine à l’échelle des communes et des quartiers», a rappelé la HES-SO Valais-Wallis, à l’occasion d’une conférence de presse, lundi après-midi à Sion. «C’est dans cette logique que nous avons conçu une nouvelle option axée sur l’ingénierie territoriale de l’énergie.» Une démarche effectuée en collaboration avec divers partenaires économiques et industriels.

Cette nouvelle option vise à former des ingénieurs capables de concevoir des solutions pour un approvisionnement énergétique décarboné et adapté aux spécificités de chaque territoire.

Une formation complète

Cette nouvelle option prépare les étudiants à planifier la transformation des infrastructures énergétiques en tenant compte de diverses dimensions, comme la production, la distribution, le stockage et la consommation, ainsi que de leurs impacts environnementaux et sociaux.

Les futurs ingénieurs seront formés à réaliser des plans de transition énergétique pour des territoires urbains ou ruraux , à analyser l’empreinte écologique des systèmes énergétiques , à concevoir des solutions adaptées aux besoins des utilisateurs et à coordonner les projets avec divers partenaires (autorités, entreprises, notamment).

En phase avec le marché

«Avec cette nouvelle spécialisation, nos étudiants développent une expertise en phase directe avec les attentes du marché de l’emploi» s’est réjoui François Seppey, directeur de la HES-SO Valais-Wallis.

En plus des compétences techniques, cette option renforce les capacités d’analyse, de modélisation et de coordination nécessaires pour piloter des projets concrets et complexes.