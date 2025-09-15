HES-SO Valais Wallis : la part de la formation à distance augmente

Keystone-SDA

Ils sont 2740, les étudiants qui ont effectué leur rentrée au sein de la HES-SO Valais Wallis. Leur nombre est en augmentation de 4% par rapport à 2024. La Haute école poursuit la flexibilisation de ses parcours de formation et continue d’étoffer son offre d’enseignement

4 minutes

(Keystone-ATS) Plusieurs nouveautés marquent cette rentrée 2025-2026. Les filières Bachelor en Energie et techniques environnementales et Systèmes industriels ainsi que la Business Team Academy (bachelor HES-SO en Economie d’entreprise) ouvrent leurs formations à temps partiel.

Même si la majorité des étudiants (81%) opte pour une formation à plein temps (82% en 2024), les autres modes d’enseignement intéressent de plus en plus. Ainsi, pour cette année scolaire 2025-2026, 13% se formeront à temps partiel (11% en 2024), et 6,5% se sont dirigés vers une formation en emploi (7% en 2024), proposée par les filières bachelor économie d’entreprise et travail social.

Le cursus PiBS, permettant aux détenteurs d’une maturité gymnasiale de rentrer directement en formation bachelor moyennant un contrat à 40% dans une entreprise et huit semestres de formation, accueille 50 étudiants, soit 2% des effectifs HES (3% en 2024).

Modularité et flexibilité

La HES-SO Valais-Wallis a dévoilé lundi en conférence de presse son nouveau plan de développement stratégique pour la période 2025-2028. L’institution a choisi de renforcer ses engagements dans la formation, la recherche appliquée et les services à la société. «Ce document définit les priorités pour affronter les enjeux technologiques, sociétaux et environnementaux à venir tout en consolidant son ancrage territorial», a précisé la direction de la HES-SO. «Il s’agit d’un plan qui s’inscrit dans la continuité du précédent», souligne François Seppey.

Le directeur de la HES-SO dit vouloir «renforcer la professionnalisation, la modularité et la flexibilité de ses formations, tout en intégrant les enjeux de durabilité et de transformation numérique.» Les étudiants bénéficieront de nouveaux cursus, comme l’intelligence artificielle, la transition énergétique ou le vieillissement démographique.

Projets en cours

Pour cette rentrée, la HES-SO a choisi de lancer des Programmes thématiques de recherche afin de développer l’interdisciplinarité entre les hautes écoles valaisannes. Un premier programme voit le jour autour de la gestion des dangers naturels.

Un nouveau modèle pédagogique dual (théorie-pratique) est en cours au sein de la Haute école de gestion. La Haute école d’ingénierie va, elle, développer la digitalisation. A la Haute école de santé, l’objectif est de favoriser l’accès aux études et à la proximité avec le terrain. L’Ecole de design et haute école d’art (EDHEA) va renforcer son positionnement dans le domaine du son. Enfin, la Haute école et école supérieure de travail social vivra une fin d’année liée à ses 50 ans.

Des projets à Brigue, Sierre et Sion

Entre 2015 et 2030, le Canton du Valais va engager 400 millions de francs pour moderniser et agrandir la HES-SO. Quelque 180 millions de francs seront investis dans le Campus Energypolis à Sion et 14 millions pour celui de Loèche-les-Bainàs

Parmi les futures structures, 100 millions de francs seront dévolus au Campus du PôleSanté à Sion qui doit voir le jour en 2027 pour 490 étudiants: 48 millions pour le futur Campus de l’Ecole de Design et Haute école d’art et de l’Ecole de couture à Sierre, dont l’ouverture est prévue, en 2027 et 80 millions pour le projet de Campus à Brigue qui accueillera ses premiers étudiants germanophones, en 2030. «Avec l’ensemble de ces projets, nous devrions atteindre les 3000 étudiants en 2030», souligne François Seppey.

Hôte d’honneur à la Foire du Valais

À l’occasion de ses 10 ans d’autonomie, la HES-SO Valais-Wallis sera hôte d’honneur de la Foire du Valais dès le 26 septembre prochain. A Martigny, la haute école bénéficiera d’un stand de 240 mètres carrés. Cet espace lui permettra «de mettre en lumière son rôle moteur dans l’innovation, la formation et la recherche appliquée.» Ce rendez-vous marquera également les 50 ans de la formation en travail social en Valais.