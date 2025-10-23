La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Heures d’ouverture des magasins: Berne pour un assouplissement

Keystone-SDA

Le Conseil-exécutif bernois soutient l’initiative déposée par le canton de Zurich demandant un assouplissement temporaire des heures d’ouverture des magasins. Le canton estime que cette modification permettrait de réduire un peu le handicap concurrentiel des magasins de détail par rapport au commerce en ligne et face aux enseignes autorisées à ouvrir le dimanche.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le Conseil-exécutif salue «le projet du point de vue économique», a-t-il indiqué jeudi. Cependant, à propos de la mise en œuvre dans le canton de Berne, le gouvernement pense qu’il serait difficile de faire passer une modification de la législation bernoise autorisant davantage d’ouvertures dominicales.

L’initiative zurichoise demande que les cantons aient la possibilité de désigner jusqu’à douze dimanches dans l’année lors desquels les magasins pourront ouvrir et faire travailler leur personnel sans autorisation. La limite est actuellement fixée à quatre dimanches par an dans la législation fédérale et à deux dans le canton de Berne.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision