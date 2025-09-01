HFR: le site de Tavel se renforce en médecine interne

Keystone-SDA

Le site de Tavel (FR) de l'Hôpital fribourgeois (HFR) s'est renforcé en médecine interne durant l'été avec le déménagement de lits en provenance de Meyriez-Morat. Ce dernier site comporte désormais une permanence de premier recours, des consultations ambulatoires et des services de réadaptation.

2 minutes

(Keystone-ATS) Depuis lundi, 16 lits de médecine interne ont été ouverts au 1er étage de l’HFR de Tavel et des lits supplémentaires seront ajoutés aux 24 lits existants au 3e étage. «Des lits additionnels seront ouverts dès le 1er novembre pour atteindre la pleine capacité de 54 lits de médecine interne sur le site, indispensables à la hausse de l’activité durant les mois d’hiver», a indiqué lundi l’établissement.

Le 30 juin, les 19 lits de médecine interne de l’HFR Meyriez-Murten ont été fermés. Les mois d’été ont été mis à profit pour déménager le matériel vers l’HFR Tavel et pour préparer le transfert de l’équipe médico-soignante.

«Ce regroupement permet de renforcer la médecine interne germanophone en augmentant le nombre de lits et en regroupant les forces sur un seul site. Les ressources médico-soignantes seront utilisées de façon plus efficace, les gardes pourront notamment être réparties sur un nombre plus élevé de médecins cadres, tout en augmentant l’attractivité des postes, facilitant ainsi le recrutement», a précisé l’HFR.

Pas de suppression d’emplois

Aucun poste n’a été supprimé. «Du personnel soignant a même été engagé compte tenu de l’augmentation du nombre de lits», a expliqué l’établissement. La permanence (ouverte du lundi au samedi), la réadaptation gériatrique et des consultations ambulatoires spécialisées de médecine, de chirurgie et d’orthopédie complètent l’offre de soins du site de Tavel.

Avec la réorganisation, le site de Meyriez se spécialise dans la réadaptation. «L’utilisation du 4e étage du bâtiment fait l’objet de réflexion et n’est pas encore arrêtée», peut-on lire dans le communiqué. Le site propose désormais une permanence ouverte sept jours sur sept, des consultations ambulatoires spécialisées de médecine, de chirurgie et d’orthopédie, ainsi que des services de réadaptation musculo-squelettique et de réadaptation neurologique pour l’ensemble du canton.