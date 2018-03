Hippisme: Markus Fuchs vise le titre à Zurich

Ce contenu a été publié le 29 janvier 2002 21:35 29. janvier 2002 - 21:35

Markus Fuchs et son hongre, Tinka's Boy. (Keystone Archive)

Le gotha du saut d'obstacles se retrouve en Suisse du 31 janvier au 3 février. Pour un rendez-vous devenu incontournable.

Avec ses 780 000 francs de dotation, le CSI de Zurich est la plus importante des épreuves en salle. Le Suisse Markus Fuchs aimerait bien ajouter ce titre de prestige à son palmarès. Mais il aura fort à faire face à des concurrents de renom.



Douze d'entre eux figurent dans le top-15 mondial. On notera notamment le champion olympique hollandais Jeroen Dubbeldam, le champion du monde brésilien Rodrigo Pessoa ou encore le champion d'Europe allemand Ludger Beerbaum.



A 47 ans, Markus Fuchs connaît la plus belle de ses trente saisons de carrière. Il est le premier Suisse à avoir remporté la Coupe du monde en 2001. Quatrième aux Championnats d'Europe, le Suisse s'est imposé dans cinq Grands Prix (Rome, Neuendorf, Ascona, Dublin et Londres) et dans la German Classic de Hanovre.



Mais l'un des obstacles les plus difficiles à franchir sera de battre à Zurich le tenant du titre, Ludger Beerbaum. Champion d'Europe, ce cavalier a aussi remporté huit Grands Prix cette année.

Le retour de Melliger

Mais les espoirs suisses ne reposeront pas sur les seules épaules de Markus Fuchs - ou plutôt sur celles de son hongre, Tinka's Boy. Guéri de sa hernie discale, Willy Melliger aura à cœur de briller lui aussi. Et cela même sans les services de son meilleur cheval, Calvaro, toujours blessé.



Quant à Beat Mändli et Paul Freimüller, ils renoncent à monter respectivement Pozitano et Himmerdor afin de les ménager pour la saison en plein air.



swissinfo avec les agences

Neuer Inhalt Horizontal Line