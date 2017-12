Galerie de photos de Jakob Tuggener

Ce contenu a été publié le 18 novembre 2017 11:00 18. novembre 2017 - 11:00

La Fondation suisse pour la Photographie de Winterthour présente 140 clichés de Jakob Tuggener, qui est considéré comme l’une des personnalités marquantes de l’histoire de la photographie en Suisse. Toutes les photos tournent autour du thème des machines. L’exposition est à voir jusqu’au 28 janvier.

Jakob Tuggener (1904-1988) se démarque dans le paysage de la photographie suisse par l’expressivité et la forte personnalité de ses images. L’artiste était à l’aise dans plusieurs mondes. Il a par exemple su restituer comme nul autre l’atmosphère des bals, des fêtes et de la vie nocturne.

Mais c’est certainement le monde des fabriques et de l’industrie qu’il connaissait le mieux. Et pour cause. Il avait lui-même suivi une formation de dessinateur en machines, puis travaillé dans le secteur de la construction. C’est à la fin des années 1920, après avoir perdu son emploi en raison de la Grande Crise, qu’il s’était finalement orienté vers l’art et la photographie.

L’exposition «Jakob Tuggener – Le temps des machines» permet au visiteur de découvrir une vision à la fois artistique et pertinente du monde industriel suisse du début des années 1930 à la fin des années 1950. Outre des photos et des maquettes de livres, une sélection de ses courts métrages est également à voir dans une salle annexe.

