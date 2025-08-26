Au fond d’une grotte valaisanne, dans les années 30, Vincent Donovan devint Mlle Kraig

L'isolement des montagnes valaisannes a permis l'émergence de nouveaux modes de vie. Sur la photo: une chapelle près de Goms.

En 1929, l’intellectuel anglais Vincent Donovan s’installa dans une grotte du Blinnental, un vallon latéral de la région de Conches, non loin de la commune de Reckingen, en Haut-Valais. Après son emménagement, il devint Miss Franca Kraig. Malgré le contexte conservateur de l’époque, cette transition de genre fut acceptée par les villageois et villageoises.

La nature est reine dans la vallée du Blinnental, en Valais. Mélèzes et sapins s’accrochent aux pentes abruptes et accidentées, tandis qu’un torrent de montagne coule en contrebas. Entre les deux, des pierres, petites et grandes, témoignent d’innombrables glissements de terrain. C’est précisément dans cette vallée latérale sauvage de la région de Conches que l’intellectuel anglais Vincent Donovan s’est installé il y a près d’un siècle.

Un Anglais cultivé et aisé dans une grotte du Blinnental

Deux mondes se sont fait face lorsque Vincent Donovan est arrivé à Reckingen en 1929, raconte Ilse Carlen, une professeure d’anglais à la retraite qui étudie attentivement l’histoire de Vincent Donovan depuis des années. D’un côté, les montagnards, plutôt «simples» et fervents catholiques, et de l’autre, Vincent Donovan, un Anglais très instruit, cultivé et aisé. «Par son comportement, ses manières et son chapeau melon, il se démarquait du reste du village,» développe-t-elle.

Vincent Donovan est attiré par la nature. Son nouveau chez-soi: une grotte, sous un rocher imposant, dans la vallée du Blinnetal, à une bonne heure de marche du village.

L’homme «a piqué la curiosité des habitants et habitantes», raconte Ilse Carlen. De nombreuses personnes rendaient visite au «Monsieur Anglais», surtout le dimanche. Un changement bienvenu par rapport au quotidien difficile des agriculteurs et agricultrices de montagne.

D’autant plus que Vincent Donovan recevait généreusement ses visites: cigarettes, thé, pain blanc et confiture. «Le pain blanc était un luxe que la population ne pouvait pas se permettre.»

Vincent Donovan a impressionné les personnes du village de Reckingen par sa générosité, mais aussi par ses connaissances et son humour anglais. «Il a conquis les habitants et habitantes et s’est lié d’amitié avec eux.» Ilse Carlen est convaincue que c’était la seule façon de rendre possible ce qui allait suivre.

De Monsieur Donovan à Mlle Kraig

Après son installation, Vincent Donovan s’est progressivement transformé en femme. Ses cheveux ont poussé, puis sa chemise est devenue un chemisier, ensuite le pantalon est devenu une jupe, et ainsi de suite. Mademoiselle Franca Kraig voyait le jour.

Vincent Donovan alias Franca Kraig devant sa grotte. Cette photo de «l’Anglais» se trouve dans de nombreux albums de famille à Reckingen. DR

La population a accepté sa transition de genre et son changement d’identité. «Je suis toujours étonné que cette transition ait été possible dans un village de montagne à cette époque», s’étonne Ilse Carlen.

Une personne reconnue par la société comme étant un homme qui s’identifiait comme une femme, vivant au fin fond d’une grotte — cette histoire a fait de plus en plus parler. En 1932, un journal valaisan local décrivait alors un «énigmatique excentrique», un «homme-femme» menant «une étrange vie d’ermite»: «Une visite chez Mlle Kraig a révélé les détails intéressants suivants: cette dame hospitalière était rasée de près, avec une coupe au carré ornée de peignes. Sa tenue, jusqu’à ses bas de soie, était impeccable», relate le journal.

Une transition de genre «acceptée» par la famille, mais en exil

Franca Kraig a toujours évité toute forme d’attention médiatique. «Bien que sa famille londonienne ait accepté et soutenu la transformation de leur fils, le public anglais n’a pas été autorisé à l’apprendre. Cela aurait ruiné la famille socialement», explique Ilse Carlen.

La prudence de Franca Kraig est attestée par un article paru dans un hebdomadaire zurichois en 1935. Il la décrivait comme une «excentrique timide». Bien que les habitants et habitantes lui aient déconseillé de le faire, le reporter aurait réussi «avec beaucoup de ruse» à «prendre quelques photos de Mlle Franca».

On ignore si Franca Kraig a jamais entendu parler des articles de presse. «Même si les photos ont été prises de manière douteuse, elles sont aujourd’hui une chance», pense tout de même Ilse Carlen. Car les images prouvent que cette histoire insolite survenue dans la vallée de Conches, il y a près de cent ans, s’est réellement produite.

Une vie mouvementée Percy Vincent Donovan est né en 1882 d’un prêtre anglican et d’une mère noble. À seulement 16 ans, il découvre la région de Conches. Il y passe un été dans la vallée du Blinnental avec son père. Vincent Donovan a étudié à Oxford et a publié son premier roman alors qu’il était encore étudiant. Sans diplôme, il s’est installé à New York, où il a fait fortune en tant qu’écrivain. En 1929, Donovan retourna en Europe à presque 50 ans. Il chercha une vie simple en Valais. Monsieur Donovan devint Franca Kraig. Franca Kraig vécut à Conches pendant dix ans. La Grande Dépression tarit les flux financiers londoniens et elle s’appauvrit. Peu après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Franca Kraig fut expulsée de Suisse et mourut en 1940, à Londres, après un bombardement allemand.

Adapté du français par Julien Furrer, RTS/sj

