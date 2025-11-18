Comment l’extrême droite est devenue un mouvement à l’échelle européenne

La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, issue du parti d’extrême droite Fratelli d’Italia, s’est exprimée par visioconférence lors d’une conférence organisée à Madrid par le parti espagnol d’extrême droite Vox en septembre 2025. EPA/J.J. Guillen

Longtemps, les historiens et historiennes ont négligé l’étude de l’extrémisme de droite après 1945. Mais de plus en plus d’entre eux mettent désormais en lumière la manière dont les extrémistes de droite de tous les pays se sont organisés en réseau – et le rôle qu'ont joué les Suisses.

Le Suisse Gonzague de Reynold était une figure marquante. Il a tenté de convaincre le dictateur italien Benito MussoliniLien externe de donner une coloration plus catholique à son fascisme.

Ce catholique de droite estimait que la démocratie, privée de christianisme, devenait «inévitablement la forme de gouvernement la plus inhumaine». D’après une biographie, il était un «admirateur aveugle» du dictateur portugais Salazar et espérait que l’Europe se «portugalise».

Gonzague de Reynold entre démocrates et antidémocrates

Mais parallèlement à cela, Gonzague de Reynold a marqué dans les années 1930 la Défense spirituelle de la Suisse. Il a participé aux travaux de l’organisation qui a préfiguré l’UNESCO et a conseillé des membres du gouvernement suisse.

Gonzague de Reynold (1880-1970) a été écrivain et historien. Sur cette photo de mars 1940, il se promène avec son épouse Marie-Louise de Reynold dans le parc de leur château à Cressier. Photopress-Archiv / Str

Aujourd’hui, beaucoup de gens en Suisse ont oublié Gonzague de Reynold. Mais certains continuent à s’y référer, notamment des conservateurs de droite. Des Fight Clubs d’extrême droite en Suisse romande le citent également, tandis que des blogs en FranceLien externe le font revivre comme «contre-révolutionnaire» suisse.

Après la Seconde Guerre mondiale, Gonzague de Reynold a pu conserver sa double posture de «passeur entre milieux politiques», comme l’a formulé l’historien Damir Skenderovic, et il est resté une figure reconnue jusqu’à sa mort en 1970.

Damir Skenderovic porte un regard ambivalent sur Gonzague de Reynold. Il le considère comme un exemple de personnalité qui, en Suisse, a pu continuer à évoluer sans perdre sa réputation en tant que passeur de frontière entre autoritarisme et démocratie, même après 1945. Une position qui, selon l’historien, a souvent été plus difficile à tenir dans d’autres démocraties européennes juste après la guerre.

La droite après 1945: une histoire négligée

Damir Skenderovic se penche depuis trente ans sur la droite réactionnaire et extrême – il était au début l’un des rares à le faire. «Il n’y a pas qu’en Suisse que la recherche historique s’est très peu intéressée à l’extrémisme de droite après 1945», explique-t-il.

En Allemagne, les historiens et historiennes ne s’en sont rendu compte qu’en 2018 lorsqu’ils ont adopté, lors de la «Journée des Historiens allemands», une résolution contre les menaces que font peser les mouvements populistes de droite sur la démocratie, visant en particulier le parti Alternative für Deutschland (AfD).

«Ils se sont alors demandé: où est l’histoire contemporaine? Avons-nous manqué quelque chose?» La recherche historique a longtemps négligé ce champ, estime Damir Skenderovic.

En revanche, en science politique et en sociologie, il existe depuis longtemps des travaux approfondis sur la droite radicale et extrême.

Les mouvements de droite revendiquent une identité européenne

Comment des nationalistes ont-ils réussi à se connecter à l’international? La question est aujourd’hui cruciale, alors que des responsables politiques d’extrême droite mettent en scène leurs amitiés au-delà des frontières, et qu’au Parlement européen, plus d’un groupe de la droite radicale s’est imposé.

«Il est important de constater que les activistes et mouvements de droite actuels s’identifient aussi positivement comme européens», écrit la politologue italienne Manuela Caiani dans un article démontrant que les partis d’extrême droite d’Europe occidentale avaient déjà tenté de se coordonner «depuis le milieu des années 1980» – et qu’ils y ont gagné en efficacité.

L’article scientifique s’ouvre sur une citationLien externe de la Présidente du Conseil italienne Giorgia Meloni, en campagne pour le parti espagnol d’extrême droite Vox: «Votre victoire peut donner un nouvel élan à toute l’Europe.»

La recherche historique, elle, a du retard à rattraper. «Pendant longtemps, beaucoup ont surtout considéré 1945 comme une césure et se sont intéressés à autre chose», explique Damir Skenderovic. Beaucoup reste encore à explorer, notamment la manière dont les idées d’une génération plus ancienne d’extrémistes de droite ont été transmises aux plus jeunes.

Damir Skenderovic partage toutefois un point commun avec Gonzague de Reynold: comme lui autrefois, il est professeur à l’Université de Fribourg.

C’est dans cette même université qu’il a organisé cet automne une conférence de recherche contemporaine sur l’«extrême-droite transnationale». Des historiens et historiennes venus de toute l’Europe y ont comparé leurs travaux, cherché et trouvé des points de convergence entre les biographies de figures de la droite radicale après 1945 qu’ils étudient.

Le rôle des pays neutres pour l’extrémisme de droite

Le rôle de pays neutres comme la Suisse ou la Suède a été déterminant. Comme l’a rappelé l’historienne Valérie Dubslaff dans une conférence, il a été plus facile de poursuivre «sa participation nazie» dans ces États après 1945. Un premier exemple en a été la conférence de Malmö en 1951, qui a débouché sur la création du «Mouvement social européen» (MSE), une «Internationale néonationaliste».

Le Suisse Gaston-Armand Amaudruz y a pris part, s’adressant à travers son «Courrier du continent» à un public dans toute l’Europe.

Cette Internationale d’extrême droite est restée réduite, mais sa structure a été décrite à la conférence comme particulièrement intéressante: avant même la fondation de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, ancêtre de l’actuelle Union européenne, ces militants avaient mis en place une «Commission européenne» et un petit congrès. Ils y défendaient une perspective paneuropéenne et anticommuniste, présentant l’idée d’une Europe fédérale comme alternative à l’OTAN.

Gaston-Armand Amaudruz et d’autres se sont bientôt séparés du MSE pour former un groupe encore plus radical. Ces regroupements ont rapidement perdu de l’importance. Les connexions internationales sont toutefois restées remarquables. Ainsi, Gamal Abdel Nasser, le leader du panarabisme, a reçu Karl-Heinz Priester, militant du MSE et ancien nazi allemand.

Le négationniste de la Shoah Gaston-Armand Amaudruz

La Suisse a offert un cadre légal à ceux qui, comme Gaston-Armand Amaudruz, niaient la Shoah. Jusqu’à l’introduction de la norme pénale contre le racisme en 1995, aucune loi n’interdisait la négation de la Shoah. En conséquence, des livres niant le massacre nazi de six millions de Juifs ont souvent circulé via la Suisse. Amaudruz a lui aussi diffusé ses pamphlets à l’international.

Le négationniste de la Shoah et militant d’extrême droite Gaston-Armand Amaudruz (1920-2018), après un procès intenté contre lui autour de l’an 2000. Après environ cinquante ans durant lesquels il a diffusé dans ses publications des slogans antisémites et nié la Shoah, il a été condamné à une peine d’un an de prison. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Les négationnistes de la Shoah, actifs en Europe entre les années 1950 et 1990, n’ont touché avec leurs magazines que quelques centaines à quelques milliers de personnes. Leurs regroupements transnationaux n’ont jamais constitué un phénomène de masse.

Mais Damir Skenderovic est convaincu qu’ils représentent des pièces importantes du puzzle pour comprendre comment les idéologies fascistes et autres courants d’extrême droite ont pu reprendre racine après 1945.

D’autres pièces du puzzle sont liées à l’exil et à la diaspora, comme l’a montré Manuel Miraneau à Fribourg avec l’exemple de l’entrepreneur roumain Iosif Drăgan, devenu riche en Italie après la Seconde Guerre mondiale.

Pour Damir Skenderovic, le rôle de la diaspora dans la mise en réseau de l’extrême droite après la guerre est un aspect qui mérite davantage de recherches.

L’antiféminisme comme thème fédérateur

Beaucoup d’historiens et historiennes s’intéressent depuis peu à l’extrémisme de droite après 1945, relève Damir Skenderovic. Ce champ a longtemps été dominé par des chercheurs hommes, «ce qui a aussi entraîné un certain biais de recherche».

Aujourd’hui, beaucoup de femmes étudient les continuités transnationales de l’antiféminisme et de l’opposition à l’avortement au sein des mouvements de droite internationaux. Peu à peu, il apparaît que ces thèmes ont été essentiels pour les alliances internationales de la droite radicale et extrême, selon Damir Skenderovic.

Les nationalistes ont été divisés par de nombreux points lorsqu’ils se sont regroupés à l’international. Mais au-delà de leur vision patriarcale des femmes, la migration extraeuropéenne et l’identité construite en opposition à celle-ci ont constitué des éléments fédérateurs.

«Les extrémistes de droite et les nationalistes ont réussi à se solidariser par-delà les frontières nationales, parce qu’ils ont pu imposer l’idée d’une Europe comme Occident culturel – à la différence de racistes déclarés comme Amaudruz», explique Damir Skenderovic.

La recherche sur l’influence de ce type de pensée dans l’histoire de l’intégration européenne depuis les années 1950 est encore en train d’émerger.

Des idées d’extrême droite dans la construction européenne?

«Dans quelle mesure certaines représentations d’extrême droite ont-elles aussi pénétré l’histoire de l’intégration européenne? Depuis une dizaine d’années, des études ont montré que pour certains acteurs de l’intégration européenne dans les années 1950, le colonialisme a joué un rôle. Ils imaginaient qu’une Europe unie pourrait renforcer sa puissance coloniale en Afrique», explique encore Damir Skenderovic.

Le catholique fribourgeois Gonzague de Reynold avait déjà adopté une vision transnationale et entretenu en Suisse l’idée d’une «Europe des patries». Son idéal était le Saint-Empire romain germanique et l’Empire romain, comme l’a rappelé l’historien Aram Mattioli dans sa biographie.

En 2025, certains acteurs situés à l’extrême droite continuent à se réclamer des mêmes modèles.

Texte traduit et vérifié par David Eugster, traduit de l’allemand à l’aide de l’IA/op

