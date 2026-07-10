Sacre épiscopal illicite: pourquoi la Fraternité Saint-Pie X joue la carte de l’affrontement

La communauté sous l’orage, le clergé à l’abri: consécration épiscopale de la Fraternité Saint-Pie X à Écône, le 1er juillet 2026. Keystone / Cyril Zingaro

La Fraternité Saint-Pie X a laissé son vieux conflit avec le Vatican s’envenimer. En procédant à une consécration épiscopale illicite en Suisse, elle a attiré l’attention du monde entier. Il s’agissait sans doute d’une opération de promotion délibérée pour le courant catholique extrémiste. Éclairage.

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Balz Rigendinger

Je travaille comme correspondant au Palais fédéral. Je fais des reportages sur la politique suisse pour les Suisses de l'étranger et je gère notre émission de débat politique Let's Talk. J'ai commencé dans le journalisme local au début des années 90 et j'ai travaillé dans de nombreux domaines journalistiques. J'ai occupé des postes de cadre et couvert un grand nombre de dossiers. J'ai rejoint swissinfo.ch en 2017. Autre langue: 1 Deutsch de Illegale Bischofsweihe: Darum setzt die Piusbruderschaft auf Konfrontation original lire plus Illegale Bischofsweihe: Darum setzt die Piusbruderschaft auf Konfrontation

D’où vient la Fraternité Saint-Pie X?

La Fraternité remonte à Marcel Lefebvre, fils d’industriel né en 1905. Pour cet archevêque français aux convictions catholiques traditionalistes, les réformes du Concile Vatican II dans les années 1960 étaient trop modernes. Il s’est rapidement imposé comme le porte-drapeau de la résistance à ces réformes au sein de l’Église catholique.

La fondation de la Fraternité Saint-Pie X en 1970 en a été la conséquence directe. Sous sa direction, elle est devenue un rassemblement de clercs et de laïcs réactionnaires. La Fraternité tire son nom du pape Pie X, qui menait déjà aux alentours de 1910 un combat contre les influences de la modernité.

En apparence, le différend entre l’archevêque Lefebvre et Rome portait sur la forme de la célébration de la messe et le maintien des pratiques de piété traditionnelles. Marcel Lefebvre qualifiait le rite catholique romain de «messe bâtarde», célébrée par des «prêtres bâtards», et s’accrochait au rite tridentin, plus solennel. Dans ce rite, la messe est célébrée en latin, le prêtre tournant le dos à l’assemblée.

Quelles sont les croyances des membres de la Fraternité Saint-Pie X?

Mais dès le début, des raisons plus profondes se cachaient derrière la querelle liturgique. La foi des adeptes de cette Fraternité est un catholicisme ultra traditionaliste.

Les Frères de Saint-Pie X portent une dévotion particulière à la Vierge Marie. Ils voient en elle la Mère de l’Église et en déduisent qu’avec leur conception de l’Église catholique, ils défendent la seule et unique véritable Église.

Ils en concluent notamment que les personnes extérieures à cette Église sont apostates et doivent être converties. Ils exigent également que Dieu règne sur l’État et la société. Les membres de la Fraternité rejettent en outre toute égalité entre les sexes et diabolisent l’homosexualité.

Qu’est-ce qui les distingue de l’Église catholique?

Le fondateur Marcel Lefebvre sur une photo datant de 1977. Keystone

L’un des changements que Marcel Lefebvre refusait d’accepter est la reconnaissance par l’Église que d’autres religions contiennent une part de vérité et que chaque être humain a le droit de choisir librement sa religion.

Marcel Lefebvre condamnait également l’œcuménisme, c’est-à-dire le rapprochement entre les différentes Églises chrétiennes ainsi que le dialogue avec les religions non chrétiennes. «Les protestants ne peuvent pas aller au paradis», déclarait-il.

Les membres de la Fraternité rejettent par ailleurs l’une des réformes les plus importantes de l’Église catholique, à savoir la condamnation de toute forme d’antisémitisme. Bien au contraire, ils tiennent encore aujourd’hui l’ensemble des Juifs pour coresponsables du meurtre de Jésus.

Écône: Quel est le rôle de la Suisse?

Lorsque Marcel Lefebvre prend la tête de la résistance conservatrice contre le Concile Vatican II, il se retrouve isolé dans les milieux ecclésiastiques français. En 1969, il s’installe en Suisse, à Fribourg. C’est l’évêque de Fribourg de l’époque, un ancien proche de Marcel Lefebvre, qui lui ouvre la porte.

Des séminaristes français fidèles à Marcel Lefebvre le suivent jusqu’à l’Université de Fribourg. Mais le groupe juge les cours qui y sont dispensés trop modernistes. Marcel Lefebvre se radicalise et Rome intervient. Il décide alors de fonder un séminaire hors de la sphère d’influence de Rome et trouve l’endroit idéal à Écône, dans le canton du Valais. Il fonde la Fraternité Saint-Pie X pour mener à bien ses activités.

Le château de Schwandegg à Menzingen, dans le canton de Zoug, abrite le siège de la Fraternité Saint-Pie X. zvg

Aujourd’hui, la Fraternité possède plus de 30 lieux religieux en Suisse. Écône, en Valais, est considéré comme le centre spirituel du mouvement. Le siège de l’organisation se trouve aussi en Suisse, dans un château du canton de Zoug. C’est là que réside Davide Pagliarini, le supérieur général de la Fraternité, qualifié d’«antipape» par la Neue Zürcher Zeitung.

Marcel Lefebvre: Quel est le rôle de la France?

Le théologien suisse Urban Fink est un fin connaisseur, et critique, de l’organisation. Il considère que les cercles traditionalistes et monarchistes français sont le moteur de la Fraternité Saint-Pie X, depuis ses origines et jusqu’à ce jour. Les spécialistes soupçonnent ces mêmes milieux d’être les principaux bailleurs de fonds de la Fraternité, qui ne vit pas des impôts ecclésiastiques.

«Ces personnes ne cherchent pas seulement à restaurer l’ancien ordre ecclésiastique, mais aussi l’ancien ordre social, c’est-à-dire celui en vigueur avant la Révolution française, qui a apporté la liberté et l’égalité pour tous», explique Urban Fink.

Tout au long de sa vie, le fondateur Marcel Levebvre s’est inscrit dans la tradition idéologique de l’Action françaiseLien externe monarchiste, qui incarnait l’extrémisme de droite dans la France d’avant-guerre. La Fraternité Saint-Pie X a ainsi attiré en France les milieux liés aux vestiges de l’Action française et au régime de Vichy en déroute. Aujourd’hui encore, la France abrite la plus grande communauté de la Fraternité Saint-Pie X, estimée à quelque 30’000 membres.

Quelle est la taille de la Fraternité Saint-Pie X?

1500 laïcs ont assisté à la consécration épiscopale de 2026 à Écône. Keystone / Cyril Zingaro

On ne dispose que d’estimations. Les derniers chiffres fournis par l’organisation ou par le Vatican remontent à une vingtaine d’années. On avance souvent le nombre de 600’000 fidèles laïcs – c’est-à-dire de pratiquants réguliers – mais il est sujet à caution, comme le démontre le blog catholique «The PillarLien externe».

Ses auteurs parlent plutôt de 320’000 laïcs et considèrent le nombre de lieux de culte comme la seule donnée véritablement fiable. Selon les propres indications de la Fraternité, il existe environ 450 lieux de culte dans le monde. L’organisation recense par ailleurs environ 750 prêtres.

Dès 1976, les activités de Marcel Lefebvre en Suisse allaient trop loin aux yeux du Vatican. Il avait ordonné des prêtres sans en avoir l’autorisation. De plus, Rome estimait que son rejet des décisions du concile portait atteinte à l’unité de l’Église. Le pape l’a d’abord provisoirement suspendu de toutes ses fonctions. De nombreuses tentatives de réconciliation entre Rome et Marcel Lefebvre ont échoué au cours des années suivantes.

Des séminaristes en train de déjeuner au séminaire d’Écône, sur une photo datant de 2001. Keystone

En 1988, c’est la rupture. Marcel Lefebvre a consacré quatre prêtres évêques contre la volonté de Rome, qui a promptement réagi en excommuniant le traditionaliste ainsi que ceux qu’il venait d’ordonner. Mais en 2009, le pape Benoît a levé cette excommunication dans le cadre d’un nouvel effort de rapprochement.

Avec la consécration illicite de quatre évêques, la Fraternité a de nouveau provoqué une escalade le 1er juillet 2026. Le pape Léon XIV a mis en garde en vainLien externe, en recourant à une image biblique évoquant l’unité de l’Église: «Je prie pour vous, car déchirer la tunique sans couture du Christ est un péché d’une extrême gravité», a déclaré le souverain pontife. Mais la Fraternité a maintenu sa somptueuse cérémonie de consécration épiscopale à Écône. Rome a répliqué par l’excommunication de tous les membres de l’organisation.

Peut-on parler d’un schisme?

Un schisme désigne une scission au sein de l’Église. Rome tient toutefois à préciser que l’Église n’est pas divisée. Le cardinal lucernois Kurt Koch a déclaré au portail catholique CommunioLien externe: «Je ne suis pas tout à fait sûr que l’on puisse déjà parler de schisme. En 1988 déjà, le pape Jean-Paul II avait évoqué un ‘acte schismatique’. Ce n’est pas nécessairement la même chose, car un acte schismatique ne concerne que ceux qui l’ont commis.»

Une fidèle en confession, lors des préparatifs d’une cérémonie organisée par les traditionalistes. Keystone / Olivier Maire

Pour le théologien suisse Urban Fink, il s’agit d’une dissidence. «Ils découpent un morceau du gâteau, un acte classique pour une secte.»

La détermination, voire l’hostilité avec laquelle les membres de la Fraternité se positionnent face au Vatican transparaît dans le discours prononcé par Michael Goldade, l’un des quatre évêques consacrés à Écône. Selon lui, l’Église catholique romaine est «en ruines», «un désert», «une maladie»; «elle tue tout ce qu’elle touche.»

Quelles sont les motivations derrière la consécration épiscopale à Écône?

Selon la Fraternité, cette consécration épiscopale répond à un besoin de personnel. Deux évêques ne suffiraient pas pour assurer le suivi des fidèles à travers le monde. «C’est une question de survie, explique Urban Fink. Ils ont besoin d’évêques pour assurer la pérennité de leur organisation.»

Les évêques ordonnés illicitement en 2026: Pascal Schreiber (Suisse), Michael Goldade (États-Unis), Michel Poinsinet de Sivry et Marc Hanappier (tous deux français), de gauche à droite. Keystone / Cyril Zingaro

Mais il y aurait également une autre motivation: le retentissement de cet acte présenté comme rebelle. «Ce type d’événements de grande envergure constituent aussi un spot publicitaire», observe Urban Fink. Il voit dans la mise en scène de cette consécration épiscopale interdite une stratégie d’expansion. «Dans un monde profondément incertain, il existe une frange de la population dont la Fraternité Saint-Pie X peut satisfaire les aspirations et les désirs», analyse-t-il.

Quel est le rôle des États-Unis?

Aux États-Unis, 20% des chrétiens sont catholiques. La Fraternité y est déjà implantée, mais reste relativement marginale. Les estimationsLien externe font état de 25’000 fidèles laïcs, un nombre comparable à celui du pays comptant le plus d’adhérents: la France. Avec Michael Goldade, les adeptes américains ont désormais, pour la première fois, leur propre évêque.

Michael Goldade est convaincu que cette ligne réactionnaire permettra «une belle croissance dans les paroisses et les écoles». «Nous verrons de nombreuses nouvelles vocations, beaucoup de jeunes désireux de se sacrifier pour la Sainte Mère l’Église», a-t-il prédit à Écône.Lien externe

De fait, le catholicisme conservateur a récemment connu un regain d’intérêt aux États-Unis. L’Église catholique enregistre une augmentation du nombre de convertis depuis 2023. «Les jeunes hommes se sentent particulièrement attirés; ils recherchent délibérément le conservatisme», explique Claudia Franziska Brühwiler, professeure d’études américaines à l’Université de Saint-Gall.

L’une des raisons est que l’Église catholique, en tant que plus ancienne institution du monde, a toujours résisté aux aléas des époques. «En cette période de bouleversements où tout est remis en question, cette constance qui ne s’aligne pas sur l’air du temps a quelque chose d’attrayant et offre un repère», relève la chercheuse.

Claudia Franziska Brühwiler ne pense pas que les États-Unis puissent pour autant devenir un terrain fertile pour la Fraternité Saint-Pie X. «Quand on est conservateur aux États-Unis, on n’est pas obligé d’entrer en confrontation avec l’Église universelle, il existe déjà de très nombreuses offres en ce sens», précise-t-elle. Les messes en latin, par exemple, sont à nouveau répandues et trouvent un écho favorable notamment auprès des fidèles de culture protestante, séduits par leur solennité appuyée.

Texte original en allemand relu et vérifié par Samuel Jaberg, version française adaptée et vérifiée par Pauline Turuban

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