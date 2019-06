Homme d'affaires à succès, le Glaronnais André van Sprundel a un hobby un peu particulier. Il est probablement la seule personne en Suisse à vendre des glaces aux baigneurs par bateau.

André van Sprundel a grandi dans la vallée du Klöntal, dans les Alpes orientales suisses. Il s'est dès l'adolescence passionné pour les technologies de l'information. L'auberge de ses parents fut ainsi l'un des premiers restaurants de la région à disposer de son propre site web.

En l'an 2000, il fonda sa propre entreprise, spécialisée dans le placement de personnel informatique qualifié. Bien qu'il n'y ait jamais vraiment songé auparavant, il reprit en 2014 l'auberge familiale. Accompagné de sa petite fille, il reste néanmoins fidèle à son hobby initié il y a 30 ans: chaque été, il navigue d'une rive à l'autre du lac du Klöntal sur Ice Dream ExpressLien externe pour vendre des glaces aux baigneurs.

L'amour de la patrie

André van Sprundel est très attaché à son Klöntal natal. «Les montagnes escarpées, la vallée étroite et le lac scintillant me procurent un sentiment de sécurité», dit-il. «Je dois venir ici au moins une fois par semaine. Si ce n'est pas possible, je regarde la vallée sur la webcam.»

Cet infatigable Glaronnais s'engage sans répit pour sa région. Il a ainsi réalisé un livre et créé un site webLien externe qui propose toutes sortes d'informations sur le Klöntal, ainsi que des conseils de randonnée. «J'aimerais montrer aux visiteurs, mais aussi aux autochtones, ce que nous avons à offrir dans cette belle région.»



Neuer Inhalt Horizontal Line