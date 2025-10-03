Holcim: le rachat d’Alkern examiné en France

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

L'Autorité française de la concurrence va examiner l'acquisition de la société Alkern, spécialisée dans le béton préfabriqué, par Holcim Investments, qui appartient au géant zougois des matériaux de construction Holcim.

Ce contenu a été publié sur
3 minutes

(Keystone-ATS) La Commission européenne a ainsi renvoyé le dossier devant l’institution parisienne, la jugeant «la mieux placée pour étudier cette opération de concentration, au regard notamment de son impact sur le marché national», selon le communiqué paru jeudi.

En France, Holcim détient notamment le cimentier Lafarge et le spécialiste du revêtement pour le bâtiment PRB.

Alkern, qui revendique sur son site internet 1200 emplois, a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 250 millions d’euros (234 millions de francs au cours actuel) en 2023. L’entreprise, basée dans le Pas-de-Calais, compte 55 sites de production. Elle fabrique notamment des parpaings pour la construction, des pavés et dalles pour l’aménagement extérieur ou encore une gamme pour les chantiers de travaux publics.

L’opération implique également la prise de contrôle conjoint par Holcim de la société Entreprise Val Béton Moulé de l’Est (EVBME) aux côtés de la société Old Inn, et de la société Sofama Vermeulen aux côtés de la société Vermeulen Matériaux, précise l’Autorité.

Accent sur les matériaux de construction

En juillet, Le Journal des Entreprises (JDE) indiquait que l’opération serait finalisée au plus tard en octobre. «Avec le soutien de ce nouvel actionnaire, Alkern veut doubler son chiffre d’affaires et ses effectifs d’ici 2030», ajoutait l’article.

Un mois plus tôt, un article du média spécialisé dans le BTP Le Moniteur, faisait savoir qu'»une offre signée début juin concrétise l’accueil dans l’actionnariat» d’Holcim «et la séparation avec le fonds actuel, Chequers Capital». La finalisation de l’opération, soumise à l’aval de l’Autorité de concurrence, était escomptée «d’ici fin 2025».

La prise en main par «un gros industriel» apporte «la garantie d’une solidité financière longue qui passera les crises», confiait alors Xavier Janin, président du groupe Alkern, dans l’article. Il témoignait d’une «crise majeure du bâtiment» en France, mais aussi du maintien de l’activité de travaux publics. «Nous avons bien résisté et les signaux montrent que l’activité va redémarrer au second semestre 2025», ajoutait le responsable.

Pour Le Moniteur, le choix s’est porté sur Alkern «dans une volonté d’équilibrer l’activité du groupe» zougois. «Holcim va investir sur notre activité car leur stratégie passe par le développement des produits de construction», a assuré M. Janin.

Contacté par l’agence AWP vendredi, Holcim s’est refusé à tout commentaire.

