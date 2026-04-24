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Holcim en phase de consolidation début 2026

Keystone-SDA

Le mastodonte des matériaux de construction Holcim a accusé un tassement tant de ses recettes que de sa rentabilité au premier trimestre. Les désengagements du Nigeria, de Jordanie et d'Irak ont amenuisé le périmètre d'activités.

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(Keystone-ATS) Ce dernier regagnera néanmoins de l’embonpoint, avec de récentes acquisitions au Mexique et en Colombie.

Le chiffre d’affaires a reculé de 4,8% à 3,53 milliards de francs, ou progressé de 3,9% en termes organiques. A noter que la base de comparaison avait déjà été apurée des effets de périmètres.

La marge opérationnelle avant charges d’intérêts et impôts (Ebit) a fondu d’une nonantaine de points de base à 12,2%, pour un résultat afférent élagué de plus d’un dixième à 431 millions, indique un compte-rendu diffusé vendredi.

La performance demeure néanmoins confortablement supérieure aux projections des analystes consultés par AWP. Les revenus ne devaient ainsi guère dépasser 3,44 milliards, la marge Ebit récurrente 12,0% et l’excédent lié 417 millions.

La direction laisse toujours augurer fin février une croissance organique de 3 à 5% des ventes, assortie d’une progression de 8 à 10% de l’excédent récurrent. Le flux de trésorerie disponible doit avoisiner 2 milliards de francs, contre 2,15 milliards en 2025.

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