La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Holcim relève ses ambitions après six mois

Keystone-SDA

Le mastodonte des matériaux de construction Holcim a, contre toute attente, renoué avec la croissance à mi-parcours en 2026. La direction profite de la présentation des résultats semestriels vendredi pour relever ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le chiffre d’affaires s’est enrobé de 0,7% à 7,93 milliards de francs, alors que les recettes accusaient encore un repli de près de 5% sur les trois premiers mois de l’année. Hors effets de change et de périmètre, la multinationale zougoise se calcule même une croissance organique de 5,2%.

L’excédent d’exploitation avant charges d’intérêt et impôts (Ebit) récurrent accuse encore un modeste repli de 0,1% à 1,44 milliard du fait d’une marge afférente érodée d’une vingtaine de points de base.

Le bénéfice net des opérations poursuivies par contre a grappillé 0,5% à 913 millions.

La performance affichée décoiffe les projections les plus optimistes des analystes consultés par l’agence AWP à tous égards.

La feuille de route pour 2026 comprend désormais une croissance organique du chiffre d’affaires d’environ 5%, contre 3 à 5% précédemment. Sur une base apurée des effets de change et de périmètre également, l’Ebit récurrent doit progresser d’environ 10%, contre de 8 à 10%.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision