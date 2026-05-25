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Hommage à un forgeron et ses sonnailles décorées à Château-d’Oex

Keystone-SDA

Le Musée du Pays-d'Enhaut et Centre suisse du papier découpé à Château-d'Oex (VD) rend hommage au forgeron damounais Paul Morier (1890-1961). Une septantaine de ses sonnailles décorées de gravures sont à découvrir dès le 30 mai et jusqu'au 31 octobre prochain.

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(Keystone-ATS) Ses créations seront à admirer dans la partie «Art et Traditions» du bâtiment du musée, en parallèle à la collection de l’Association suisse du papier découpé. «C’est la première fois qu’une exposition est consacrée à ce forgeron de renom», relève Marina Andres, conservatrice et l’une des responsables de l’exposition.

«Non seulement il a contribué à remettre au goût du jour les sonnailles en tôle d’acier forgée, mais il a eu l’idée de personnaliser une partie de sa production avec des décorations gravées en lien avec des événements particuliers», explique-t-elle, citée dans un communiqué du musée.

«Montagnard au grand cœur»

En collaboration avec Olivier Grandjean, responsable de la Maison de la cloche & de la mémoire populaire à Juriens, un appel a été lancé l’année dernière, lequel a permis de réunir 73 sonnailles réalisées par Paul Morier et ses collaborateurs, est-il précisé.

Mises à disposition par des collectionneurs passionnés issus pour beaucoup du monde paysan, ces «pièces uniques», dont certaines accompagnent encore chaque été les troupeaux, racontent «un savoir-faire exceptionnel». «Elles invitent non seulement à un voyage au coeur des traditions, mais dévoilent aussi tout un pan de l’histoire de la communauté, de ses institutions et groupements associatifs», soulignent les responsables du musée de Château-d’Oex.

Actif au début du 20e siècle dans son atelier de Rossinière, Paul Morier a poursuivi son oeuvre à Missy, puis à Morges. Le forgeron est resté néanmoins très attaché à sa région natale, comme en témoignent ses sonnailles, souvent offertes par leur créateur en soutien à des institutions et sociétés locales. Une générosité qui lui a valu, par ailleurs, le surnom de «montagnard au grand cœur».

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