Homme potentiellement armé en fuite toujours recherché

Keystone-SDA

Importante opération dans le Jura bernois: la police cantonale recherche un homme, d'une trentaine d'années, considéré comme dangereux et armé depuis dimanche matin. La population a été invitée à rester à domicile: l’alerte a été levée dans la soirée.

2 minutes

(Keystone-ATS) Les opérations de police se poursuivent afin de le retrouver. Un appel à témoins est lancé, a indiqué la police bernoise dans un communiqué dimnache soir.

Une altercation aurait eu lieu à Tavannes (BE) tôt dimanche matin, dont la police a été avertie vers 8h30. Selon les informations que les forces d’engagement ont pu récolter sur place, une querelle se serait produite impliquant un homme qui aurait menacé plusieurs personnes qu’il connaissait au sein d’un immeuble d’habitation de la rue précitée.

Impacts de balles sur une porte

La porte d’un appartement de cet immeuble comptait des impacts de projectiles d’arme à feux. Plusieurs services spécialisés de la police cantonale bernoise ont été engagés afin de retrouver l’individu en question. L’homme n’a toutefois pas pu être localisé et les recherches ont donc été élargies.

Peu avant 13h15, il a été annoncé à la police cantonale bernoise qu’une personne aurait été visée par un coup de feu à Reconvilier, à la route de Tavannes. Le dispositif de recherche a été adapté en conséquence dans le secteur compris entre les deux villages de Reconvilier et Tavannes.

Des chiens de police et un drone ont notamment été déployés. Un avis de prudence a également été publié demandant à la population d’éviter les alentours et de rester à la maison. Dans un deuxième temps, le coup de feu annoncé à Reconvilier n’a toutefois pas pu être confirmé. Il n’y a actuellement pas d’informations concernant des personnes blessées.

Dans le cadre des clarifications, des indices ont ensuite indiqué que l’homme aurait fui dans une direction inconnue. En dehors des faits qui se sont déroulés à Tavannes, aucun élément montre que l’individu aurait été menaçant envers de tierces personnes. Il faut toutefois partir du principe qu’il est armé.