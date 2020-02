Droits d’auteur

La Suisse pénalisera-t-elle l’homophobie? Katy Romy 09. février 2020 - 11:22 Faut-il criminaliser l’homophobie au même titre que le racisme? Le peuple suisse était appelé aux urnes ce week-end pour répondre à cette question. Selon les derniers sondages, le camp du oui devrait l’emporter. Les opposants craignent pour la liberté d’expression. Les Suisses votent ce dimanche sur l’extension de l’article 261bis du Code pénal. Appelé norme antiraciste, il a été introduit en 1995 et permet de sanctionner les discriminations fondées sur l’appartenance raciale, ethnique ou religieuse. La révision législative soumise au peuple prévoit d’y ajouter les actes discriminatoires basés sur l’orientation sexuelle. >> Suivez l'évolutions des résultats sur notre carte: Le projet parti d’une initiative parlementaire déposée en 2013 par le député socialiste Mathias Reynard vise à lutter contre l’homophobie, en protégeant davantage la communauté LGBTIQ (lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer et intersexuées). Si le peuple donne son feu vert, les autorités devront intervenir dès qu'elles ont connaissance d'actes de haine ou de discriminations liés à l'orientation sexuelle. Menace pour la liberté d’expression La majorité des élus du Parlement se sont prononcés en faveur de la loi anti-homophobie, comme elle a été surnommée. Considérant la nouvelle norme comme une atteinte à la liberté d’expression, l’Union démocratique fédérale (UDF), un petit parti chrétien ultraconservateur, a toutefois saisi le référendum. Il est parvenu à réunir les plus de 50'000 signatures nécessaires pour le faire aboutir et donner le dernier mot au peuple. Deux comités ont mené la campagne contre la norme qui pénalise l’homophobie. Le premier est principalement composé de membres de l’UDF et de l’Union démocratique du centre (UDC / droite conservatrice). Le second est formé de personnes LGBTIQ, qui disent souhaiter avoir les mêmes droits, mais ne veulent pas obtenir de protection particulière. Soutien de tous les grands partis À l’exception de l’UDC, tous les grands partis ainsi que le gouvernement soutiennent le projet du Parlement et souhaitent protéger davantage les minorités sexuelles. À la suite du dépôt du référendum, les organisations de défense des droits des personnes homosexuelles ont créé le comité «pour une protection contre les discriminations - oui». Les derniers sondages donnent le camp du oui gagnant, avec 65% des intentions de vote en faveur de la nouvelle norme. Et comme la formation de l’opinion sur cet objet est très avancée, l’Institut gfs.bern conclut que «l’acceptation du projet demeure le scénario le plus plausible». L’absence de chiffres Le problème de l’homophobie en Suisse est difficile à quantifier puisque les autorités n’enregistrent pas les crimes homophobes. Cependant, Les jeunes lesbiennes, gays et bisexuels suisses ont deux à cinq fois plus de risques de commettre une tentative de suicide que les hétérosexuels, selon le projet «santé gaie». Les chiffres révélés par les études menées dans les autres pays révèlent aussi une tendance inquiétante. En France, les infractions homophobes étaient en hausse de 34,3% en 2018, selon le ministère de l’Intérieur. L’Hexagone s’est d’ailleurs déjà doté d’une loi permettant de punir l’homophobie, tout comme le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Autriche ou le Danemark.