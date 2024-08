Honda: premier trimestre dopé par les hybrides

(Keystone-ATS) Le numéro 2 japonais de l’automobile, Honda, a vu ses résultats progresser au premier trimestre, portés par les bonnes ventes de ses véhicules hybrides au Japon et aux Etats-Unis et par la faiblesse du yen, mais a laissé ses prévisions annuelles 2024/25 inchangées.

Entre avril et juin, Honda a vu son bénéfice net augmenter de 8,7% sur un an à 394,6 milliards de yens (2,5 milliards d’euros) et son bénéfice opérationnel grimper de 22,9% à 484,7 milliards de yens.

Son chiffre d’affaires a progressé sur cette période de 16,9%, grâce à des ventes dynamiques de véhicules hybrides au Japon et aux Etats-Unis.

Celles-ci ont compensé un ralentissement en Chine “principalement dû à la croissance du marché des véhicules électriques et l’intensification de la concurrence sur les prix” dans le pays, a souligné Honda dans un communiqué.

Face à cette situation, le groupe a maintenu inchangées ses prévisions annuelles formulées en mai dernier, s’attendant toujours à une baisse de 9,7% de son bénéfice net à 1.000 milliards de yens (6,2 milliards d’euros).

Il table encore sur une hausse de son bénéfice opérationnel (+2,8% à 1.420 milliards de yens) et un chiffre d’affaires annuel quasiment stable (-0,6% à 20.300 milliards de yens).

Le groupe s’est fixé depuis 2021 l’objectif ambitieux de devenir 100% électrique dans son segment automobile à l’horizon 2040.

Pour y parvenir, Honda a annoncé en mai vouloir passer à la vitesse supérieure dans l’électrique avec un investissement de près de 60 milliards d’euros d’ici 2030, soit le double de ce qu’il comptait dépenser jusque-là.

Le constructeur, qui comme les autres entreprises japonaises accuse un fort retard sur certains de ses concurrents étrangers dans ce segment, s’était à cette occasion dit toujours convaincu que “les véhicules électriques sont la solution la plus efficace” pour les motos et les automobiles.

Il avait également annoncé en avril un investissement de 11 milliards de dollars américains au Canada pour y construire une grande usine de véhicules et batteries électriques, dont la production devrait commencer en 2028.

Mais comme les autres constructeurs étrangers, Honda souffre particulièrement en Chine – un marché essentiel pour le groupe dont il représente plus de 30% des ventes mondiales en volume – de la concurrence devenue très forte des fabricants locaux, champions de l’électrique.

Face aux nombreux défis que représente le marché mondial de l’électrique, dont la concurrence en Chine et en Europe qui a pris de vitesse toute l’industrie automobile japonaise, Honda s’est récemment rapproché de son compatriote Nissan, et les deux groupes ont été rejoints par Mitsubishi Motors début août.

Les deux constructeurs espèrent mutualiser leurs moyens notamment dans les batteries électriques et les plateformes de logiciels pour l’automobile.