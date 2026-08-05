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Honda voit son bénéfice net doubler d’avril à juin

Keystone-SDA

Le constructeur automobile japonais Honda a plus que doublé son bénéfice net entre avril et juin, profitant d'une solide activité motos et d'un yen affaibli, de quoi lui permettre de relever sensiblement ses prévisions annuelles.

Ce contenu a été publié sur
3 minutes

(Keystone-ATS) Le groupe, deuxième constructeur nippon derrière Toyota, a fait état mercredi d’un bénéfice net de 450,9 milliards de yens (2,48 milliards d’euros) sur la période, premier trimestre de son exercice décalé 2026-2027, en hausse de 130% sur un an et très supérieur aux attentes du marché.

Dans le même temps, son chiffre d’affaires trimestriel a gonflé de 13,5% à 6.061 milliards de yens (33,32 milliards d’euros), tandis que son bénéfice d’exploitation doublait lui aussi sur un an à 530,8 milliards de yens.

Le sursaut est bienvenu pour le constructeur: il avait essuyé sur l’exercice 2025-2026 (achevé fin mars) sa première perte d’exploitation en 70 ans comme société cotée, plombé par son annulation du lancement de plusieurs véhicules électriques aux Etats-Unis, un revirement très coûteux.

«Malgré des difficultés en Chine, le volume des ventes automobiles a progressé régulièrement (au premier trimestre), principalement en Amérique du Nord», note Honda.

Les ventes automobiles consolidées aux Etats-Unis ont gonflé de 3,3% mais sans toutefois parvenir à compenser un plongeon de 37% en Asie (hors Japon), essentiellement sur le marché chinois, où les constructeurs locaux exercent une concurrence acérée sur l’électrique.

Honda, spécialiste reconnu de la moto, peut cependant toujours compter sur la robustesse de son activité deux-roues. D’avril à juin, il a ainsi enregistré «un bénéfice d’exploitation et une marge d’exploitation trimestriels record grâce à de fortes ventes, notamment en Inde et au Brésil».

Enfin, le groupe a profité, comme les autres constructeurs japonais, de l’impact positif de l’affaiblissement du yen, tombé récemment à son plus bas niveau depuis quatre décennies face au dollar: de quoi doper les ventes à l’exportation en rendant ses produits plus attractifs.

Fort d’un premier trimestre bien meilleur qu’attendu, Honda a relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2026-2027 entamé en avril.

Il table désormais sur un bénéfice net de 400 milliards de yens (2,2 milliards d’euros), contre 260 milliards attendus précédemment, lui permettant de revenir dans le vert après son exercice précédent déficitaire.

Et il anticipe un chiffre d’affaires annuel de 24.150 milliards de yens (133 milliards d’euros), légèrement revu en hausse, et qui marquerait une hausse de 10,8% sur un an.

Pour autant, «l’incertitude qui plane sur la situation au Moyen-Orient nous oblige à évaluer avec soin les risques liés au volume des ventes, au coût des matières premières et à d’autres facteurs» et «les pertes liées aux véhicules électriques ont également été révisées afin de refléter les nouvelles hypothèses de change», souligne Honda.

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