Honduras: le conservateur Asfura vainqueur de la présidentielle

Le conservateur Nasry Asfura, soutenu par le président américain Donald Trump, a été déclaré vainqueur mercredi de la présidentielle au Honduras, trois semaines après une élection très serrée et des accusations de fraude. Il marque le retour de la droite au pouvoir.

(Keystone-ATS) Cet homme d’affaires de 67 ans, fils d’immigrés palestiniens, s’est imposé face au présentateur de télévision Salvador Nasralla, lui aussi de droite, qui exigeait un large recomptage des voix en raison de supposées irrégularités.

Le conseil national électoral (CNE) «déclare élu pour un mandat de 4 ans le citoyen Nasry Juan Asfura Zablah», a indiqué sa présidente Ana Paola Hall. M. Asfura doit prendre ses fonctions le 27 janvier.

Il a obtenu 40,1% des voix, contre 39,53% pour M. Nasralla et 19,19% pour Rixi Moncada, candidate de la présidente de gauche sortante Xiomara Castro, selon les résultats officiels.

A peine Nasry Asfura déclaré président élu, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a salué dans un communiqué une victoire «claire» et «incontestable», appelant toutes les parties «à respecter les résultats».

Dépouillement suspendu

L’entrepreneur du BTP a conquis la présidence à sa deuxième tentative, cette fois avec le soutien de Donald Trump, qui, à la veille du scrutin du 30 novembre à un seul tour, a menacé de réduire l’aide à l’un des pays les plus pauvres d’Amérique latine si son favori n’était pas élu.

Les multiples suspensions du dépouillement initial, en raison, selon le CNE, de problèmes techniques imputés à l’entreprise privée chargée de la transmission et de la diffusion des résultats, ont alimenté les soupçons de fraude électorale formulées par M. Nasralla, du parti libéral, et Mme Moncada.

Un ultime recomptage des très nombreux procès-verbaux des bureaux de vote accusés de présenter des incohérences a ensuite eu lieu.

Les missions d’observation électorale de l’Organisation des Etats américains (OEA) et de l’Union européenne (UE) au Honduras ont toutefois indiqué n’avoir constaté aucune irrégularité grave lors du scrutin présidentiel.