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Hong Kong: Un astéroïde baptisé en hommage à un pompier mort

Keystone-SDA

Un astéroïde découvert par un astronome né à Hong Kong a été baptisé du nom d'un pompier mort en combattant un incendie dans un complexe résidentiel du centre financier, qui a fait 168 morts l'an dernier.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Ho Wai-ho, 37 ans, est mort dans l’incendie qui a ravagé plusieurs tours de la résidence Wang Fuk Court, dans le nord de Hong Kong, en novembre.

La planète mineure, désignée sous le numéro 34871, a été découverte en 2001 par l’astronome amateur William Yeung.

M. Ho «a servi avec courage lors des opérations de lutte contre l’incendie et de secours, aidant à l’évacuation des habitants en situation d’urgence», indique la notice de l’Union astronomique internationale sur son site internet.

La fiancée du pompier, Kiki, dont le nom de famille n’est pas connu, a indiqué dans un message publié mardi sur les réseaux sociaux que l’astronome lui avait appris la nouvelle.

«Cet astéroïde n’est peut-être pas visible à l’oeil nu, mais l’esprit qu’il représente est authentique et éternel», lui aurait-il dit.

«Le nom de M. Ho Wai-ho restera à jamais dans le système solaire», avait-il ajouté. Annonçant la nouvelle, Kiki a écrit: «Très cher 34871 Ho Wai-ho, en tant qu’étoile tu veilleras sur nous pour toujours».

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