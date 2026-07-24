Hongrie: enquête sur les zèbres d’un proche d’Orban

Keystone-SDA

Partager

Le ministre hongrois de l'Environnement a annoncé vendredi l'ouverture d'une "enquête approfondie" sur le sort d'un troupeau de zèbres. Ces animaux sont devenus un symbole des accusations de corruption visant le régime de l'ancien dirigeant nationaliste Viktor Orban.

2 minutes

(Keystone-ATS) Les références à ces animaux exotiques étaient devenues un leitmotiv de manifestants déguisés en zèbre contre l’ex-gouvernement Orban, après qu’ils avaient été filmés fin 2024 en train d’errer dans les champs voisins d’un somptueux manoir, qui appartient officiellement au père octogénaire de l’ancien Premier ministre.

Les terres et le troupeau de zèbres sont la propriété de Lorinc Meszaros, l’un des hommes les plus riches de Hongrie, considéré comme le prête-nom de Viktor Orban.

Un troupeau au coeur de la polémique

La façon dont les zèbres ont été retenus relève d’un «élevage irresponsable», a déclaré sur Facebook le ministre de l’Environnement Gajdos Laszlo, ancien gardien de zoo.

Selon lui, 17 zèbres sont en captivité depuis deux ans sur le terrain de Lorinc Meszaros, situé près de Bicske, à 35 kilomètres à l’ouest de Budapest, dont certains sans aucun permis.

«La grande majorité d’entre eux ne présentent aucune preuve d’origine. La plupart des documents ont été établis a posteriori», a précisé le ministre.

Trois de ces animaux s’étaient échappés en janvier dernier «en raison d’une clôture inadéquate» et l’un d’entre eux a été retrouvé «mort de froid», a ajouté M. Gajdos. «Nous ne laisserons pas passer ça !», a-t-il promis.

L’an dernier, l’association de chasse Val-volgye de Lorinc Meszaros, qui gère ces terrains, avait affirmé accueillir les zèbres dans le respect des lois en vigueur et détenir les permis nécessaires.

Elle avait aussi assuré que tous les animaux exotiques présents sur sa propriété avaient été sauvés de mauvais traitements.