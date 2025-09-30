La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Horlogerie: près de 20 millions pour développer le site du Locle

Keystone-SDA

Les députés neuchâtelois ont approuvé mardi sans opposition deux crédits pour une somme totale de près de 20 millions de francs pour aménager l'ancien site de l’école d’ingénieurs du Locle (NE). Le lieu est destiné à devenir un centre d’innovation et de formation dans les domaines de l’ingénierie et de l’horlogerie.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «C’est un projet d’envergure enthousiasmant au coeur de l’industrie horlogère», a déclaré Crystel Graf, conseillère d’Etat en charge de l’éducation. «Ce nouvel écrin va permettre de consolider les liens entre la formation, la recherche et les entreprises», a-t-elle ajouté.

Le bâtiment, sis à l’Avenue de l’Hôtel-de-Ville 7 au Locle, abrégé «HDV7», accueillera cette nouvelle institution. A l’est du site, seront accueillies les activités de recherche du domaine Ingénierie de la Haute École ingénierie, actuellement localisées sur les campus de La Chaux-de Fonds et du Locle.

«Cette réunion permettra de pérenniser et de développer la HE-Arc. Elle facilitera les collaborations et renforcera son attractivité», a ajouté Crystel Graf.

Centre de compétences

Le bâtiment, à l’ouest du site, deviendra, sous la responsabilité de Microcity SA, un centre de compétences dédié aux métiers de l’horlogerie, nommé «Les Métiers du Temps – Time Arts (MTTA)». Cette plateforme de soutien à l’innovation, au plus près des entreprises et des savoir-faire du secteur, a pour vocation de pérenniser cette excellence pour les décennies à venir en soutenant notamment les PME horlogères.

Les coûts totaux de l’assainissement et de la transformation du bâtiment s’élèvent à 43,4 millions de francs. En plus des financements cantonaux, des aides fédérales sont attendues. La contribution de 20 millions de la Banque cantonale neuchâteloise (BCN) permettra également de réduire les coûts nets du projet. Les travaux devraient se terminer en 2028.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision