Horlogerie: près de 20 millions pour développer le site du Locle

Keystone-SDA

Les députés neuchâtelois ont approuvé mardi sans opposition deux crédits pour une somme totale de près de 20 millions de francs pour aménager l'ancien site de l’école d’ingénieurs du Locle (NE). Le lieu est destiné à devenir un centre d’innovation et de formation dans les domaines de l’ingénierie et de l’horlogerie.

2 minutes

(Keystone-ATS) «C’est un projet d’envergure enthousiasmant au coeur de l’industrie horlogère», a déclaré Crystel Graf, conseillère d’Etat en charge de l’éducation. «Ce nouvel écrin va permettre de consolider les liens entre la formation, la recherche et les entreprises», a-t-elle ajouté.

Le bâtiment, sis à l’Avenue de l’Hôtel-de-Ville 7 au Locle, abrégé «HDV7», accueillera cette nouvelle institution. A l’est du site, seront accueillies les activités de recherche du domaine Ingénierie de la Haute École ingénierie, actuellement localisées sur les campus de La Chaux-de Fonds et du Locle.

«Cette réunion permettra de pérenniser et de développer la HE-Arc. Elle facilitera les collaborations et renforcera son attractivité», a ajouté Crystel Graf.

Centre de compétences

Le bâtiment, à l’ouest du site, deviendra, sous la responsabilité de Microcity SA, un centre de compétences dédié aux métiers de l’horlogerie, nommé «Les Métiers du Temps – Time Arts (MTTA)». Cette plateforme de soutien à l’innovation, au plus près des entreprises et des savoir-faire du secteur, a pour vocation de pérenniser cette excellence pour les décennies à venir en soutenant notamment les PME horlogères.

Les coûts totaux de l’assainissement et de la transformation du bâtiment s’élèvent à 43,4 millions de francs. En plus des financements cantonaux, des aides fédérales sont attendues. La contribution de 20 millions de la Banque cantonale neuchâteloise (BCN) permettra également de réduire les coûts nets du projet. Les travaux devraient se terminer en 2028.