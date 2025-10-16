HUG: transplantation cardiaque partielle en première européenne

Keystone-SDA

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont réalisé en septembre la première transplantation cardiaque partielle en Europe. Cette intervention hautement technique a été accomplie sur un patient de douze ans atteint de cardiopathie congénitale complexe.

(Keystone-ATS) Cette technique chirurgicale d’une grande complexité permet de remplacer uniquement les structures défaillantes. Seule une partie du coeur du donneur est transplantée, permettant de conserver le cœur d’origine de l’enfant, ont communiqué les HUG.

L’intervention a ainsi consisté à greffer les deux valves assurant l’éjection du sang hors du cœur, la valve aortique et la valve pulmonaire. Le jeune patient se porte bien et poursuit sa convalescence sous surveillance médicale.

«Nous avons eu l’opportunité de réaliser cette opération qui a déjà été réalisée aux Etats-Unis», à une trentaine de reprises depuis la première en 2022, a déclaré l’initiatrice du projet la Dre Julie Wacker, cardiologue pédiatre jeudi lors d’une conférence de presse.