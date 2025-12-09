Huitième journée de mobilisation pour les fonctionnaires vaudois

La fonction publique vaudoise a entamé mardi une nouvelle journée de mobilisation pour protester contre le projet de budget 2026 et ses mesures d'économies à hauteur de 305 millions. Il s'agit de la huitième depuis début octobre.

(Keystone-ATS) «Le mouvement reste extrêmement fort dans tout le canton et dans plusieurs secteurs. Les établissements scolaires restent les plus mobilisés», a déclaré Cora Antonioli, présidente du syndicat SSP-Vaud, qui organise la contestation avec ses pairs SUD et FSF.

«La colère ne diminue pas face au silence du Conseil d’Etat qui n’a donné aucun signe d’ouverture depuis des semaines et des semaines. De nombreux lieux sont en grève reconductible, auxquels s’ajoutent aujourd’hui de nouveaux lieux pour cette grande journée de mobilisation», a-t-elle poursuivi.

Plusieurs actions sont prévues dans la journée, dont certaines dans des EMS en ville de Lausanne. Une manifestation suivra en début de soirée.