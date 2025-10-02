Comment l’intelligence artificielle a influencé le vote suisse sur l’e-ID

Le scepticisme et la peur de l’IA sont particulièrement prononcés chez les personnes âgées. Keystone / Peter Klaunzer

Des études montrent que la méfiance envers l’intelligence artificielle (IA) grandit en Suisse, l’utilisation des données personnelles par des entreprises privées étant une préoccupation majeure. Cela pourrait expliquer pourquoi de nombreuses personnes s’opposent dans les urnes à la numérisation des documents d’identité.

Le très faible écart avec lequel le peuple suisse a accepté l’introduction de l’identité électronique (e-ID) dimanche dernier confirme son attitude prudente face aux innovations numériques. Selon certaines études, cette prudence s’étend également à l’intelligence artificielle.

L’intelligence artificielle incarne les peurs liées à la technologie: elle est perçue comme puissante mais opaque, dominée par de grandes entreprises internationales. L’étudeLien externe «Smart and Human» de l’Institut Gottlieb Duttweiler (GDI) a mis en lumière la méfiance au sein de la population.

La majorité des 3000 personnes interrogées en Suisse, en Allemagne et en Autriche pensent que l’IA va détériorer leur quotidien et que les entreprises en tireront davantage de bénéfices que les utilisateurs, notamment en augmentant l’automatisation et en réduisant les salaires. L’étude montre que la plupart des gens ne font pas confiance aux entreprises pour utiliser l’IA de manière responsable.

Cette méfiance a-t-elle joué un rôle dans la prudence des Suisses lors du vote concernant l’e-ID?

L’IA et la peur de la surveillance

Grâce à l’IA et à des technologies comme la 5G et le cloud, «les services [numériques] sont plus efficaces, mais cette hyperconnectivité n’est pas toujours positive», explique Gian-Luca Savino, chercheur en tendances à l’Institut GDI.

Ce dernier explique que des formes très avancées de numérisation, dans lesquelles de «super applications» individuelles donnent accès à tout un écosystème de services et de fonctions, peuvent être détournées à des fins de surveillance de masse. Un exemple emblématique est WeChat en Chine, une application avec laquelle on peut pratiquement tout faire – payer, téléphoner, faire ses achats – mais qui permet au gouvernement chinois d’exercer un contrôle politique et une censure sur la population.

De tels exemples d’abus, souvent cités dans les médias, alimentent le scepticisme à l’égard des technologies avancées dans les sociétés démocratiques. «Nos données montrent que la population s’inquiète du fait que la technologie facilite les atteintes à la vie privée», affirme Gian-Luca Savino.

En Suisse en particulier, les attitudes envers l’IA semblent plus négatives qu’en Autriche et en Allemagne, avec davantage de personnes déclarant ressentir de la «peur» face à l’IA. «Les Suisses expriment plus d’émotions négatives et moins d’émotions positives, s’attendent à ce que l’IA cause davantage de tort à la société et en perçoivent moins de bénéfices personnels», explique Gianluca Scheidegger, chercheur en comportement des consommateurs et co-auteur de l’étude du GDI, dans un courriel.

L’IA et le pouvoir des Big Tech

Le pouvoir écrasant des grandes entreprises technologiques influence également le scepticisme du public à l’égard de l’IA. Il est désormais bien connu que les Big Tech détiennent les données de milliards d’utilisateurs et les exploitent à leur guise, notamment pour rendre leurs applications d’IA plus performantes. C’est le cas, par exemple, du chatbot ChatGPT et de nombreux autres outils.

«Aujourd’hui, c’est le Far West: Google et consorts possèdent plus de données que ce que nous sommes prêts à accepter», affirme Andy Fitze, cofondateur de l’organisation de recherche et de conseil Swiss Cognitive. Selon lui, l’intelligence artificielle permet aux grandes entreprises d’exploiter les données de manière plus précise. «Les gens en ont pris conscience et veulent désormais vraiment savoir où leurs données sont stockées et comment elles sont utilisées», ajoute-t-il.

Andy Fitze ajoute que l’époque où les données personnelles étaient utilisées sans que les gens en soient informés ou puissent être dédommagés est révolue.

Or le risque que les données personnelles tombent entre les mains de grandes entreprises technologiques a été l’un des principaux arguments du référendum contre l’e-ID en Suisse. «Ce nouveau type de contrôle d’identité sur Internet deviendrait une aubaine financière pour les Big Tech et l’économie de la surveillance», affirme le siteLien externe du comité «non à l’e-ID».

«Beaucoup de gens hésitent à l’idée que leurs données puissent finir entre de mauvaises mains», ajoute Angela Müller, directrice d’AlgorithmWatch CH.

Bien que cette dernière se réjouisse du résultat du vote de dimanche, elle pense que cela a pu inciter une partie de la population à voter non sur la question de l’e-ID. Certaines personnes ont peut-être craint d’être laissées pour compte face à une technologie décrite comme une «force de la nature». «Ce récit dominant effraie une partie de l’électorat», affirme Angela Müller.

La démographie joue un rôle dans cette perception négative: la population suisse vieillit, avec environ 13% de personnes âgées de plus de 65 ans contre 19,9% de moins de 19 ans. Les données du GDI montrent que les générations plus âgées font moins confiance à l’IA. «Les personnes âgées sont beaucoup plus sceptiques», affirme Gian-Luca Savino.

Or les personnes de plus de 65 ans constituent aussi le groupe qui participe généralement le plus aux votations en Suisse.

Des démocraties plus réticentes mais plus transparentes

De manière générale, les personnes vivant dans des démocraties européennes semblent plus réticentes à introduire des services numériques que celles vivant dans d’autres régions du monde aux systèmes politiques différents.

Le scepticisme envers la technologie est plus fort dans les pays où la vie politique est plus polarisée, où les campagnes entre partis sont plus virulentes et où les gouvernements doivent redoubler d’efforts pour gagner la confiance de la population. «Les pays dotés d’une démocratie directe comme la Suisse sont notoirement plus lents à introduire le changement», affirme Gian-Luca Savino.

Mais le fait que la Suisse ait été plus lente que certains autres pays à numériser ses services n’est pas nécessairement une mauvaise chose. En réalité, la Suisse est le pays qui présente «le plus grand potentiel pour une numérisation compatible avec la démocratie», a récemment déclaré à Swissinfo l’auteur d’une étude sur les avantages d’une numérisation lente.

La population suisse prend aussi conscience des avantages liés à l’utilisation des services numériques, avec plus des deux tiers des personnes en Suisse en contact avec l’administration publique par voie digitale. Cela représente une augmentation de 4% par rapport à 2021, selon la dernière étude nationale sur la cyberadministrationLien externe. Les données du GDI montrent que l’efficacité dans ce domaine est l’amélioration la plus attendue grâce à l’IA par la population en général.

Gian-Luca Savino estime que l’architecture publique et plus transparente du nouveau système d’e-ID, dans laquelle les citoyens ont le contrôle sur leurs données et peuvent voir qui y accède et comment, place la Suisse dans une position très favorable pour développer l’usage et l’acceptation du numérique. «Cela montre comment les outils numériques peuvent être utilisés au bénéfice de la population», affirme-t-il.

