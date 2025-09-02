La Suisse lance une alternative transparente à ChatGPT

Apertus LLM se veut un modèle de langage d’intelligence artificielle digne de confiance et inclusif. Keystone / Ennio Leanza

La Suisse entre dans la course à l’intelligence artificielle (IA) avec le lancement d’un grand modèle de langage (LLM) souverain, destiné à offrir une alternative à ChatGPT, Llama ou DeepSeek.

Conçu par les principales universités suisses, le LLM Apertus est comparable au modèle Llama 3 de Meta qui date de 2024. Depuis, Meta et d’autres concurrents ont développé des versions plus avancées.

L’équipe suisse le souligne: elle ne cherche pas à rivaliser avec les budgets de plusieurs milliards de dollars des pionniers américains. Elle accepte de sacrifier les dernières fonctionnalités destinées au grand public afin de privilégier un système d’IA plus sûr et accessible aux chercheurs et chercheuses scientifiques, ainsi qu’aux entreprises.

«Nous voulons proposer un modèle de référence pour développer une IA digne de confiance, souveraine et inclusive», explique Martin Jaggi, professeur de machine learning à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

Hallucinations et biais

Le rythme effréné de l’innovation en IA depuis la sortie de ChatGPT par OpenAI en 2022 a vu des entreprises de premier plan, comme Anthropic, lancer chaque année une série de LLM. Hors des États-Unis, les plateformes chinoises DeepSeek et Qwen, ainsi que les modèles français de Mistral, ont élargi le choix pour les utilisateurs et utilisatrices d’IA.

Mais cette course à la domination de l’IA a aussi engendré son lot de problèmes: des machines qui «hallucinent» ou amplifient les biais humains, et une multiplication des procès pour violation des droits d’auteur sur les contenus utilisés pour entraîner les LLM.

L’intelligence artificielle suscite à la fois l’espoir d’un futur meilleur et la crainte de dégâts sociaux si elle était laissée libre sans contrôle. Une réponse à ces inquiétudes consiste à produire des systèmes d’IA open source et accessibles au public, capables de rivaliser sur le marché avec les modèles privés.

Si les LLM commerciaux repoussent souvent les limites de l’innovation en proposant les plateformes les plus avancées, les modèles open source, quant à eux, sont gratuits et permettent aux utilisateurs et utilisatrices d’examiner leur conception pour comprendre comment ils génèrent des réponses.

Certains modèles, comme DeepSeek en Chine, révèlent leur fonctionnement, mais pas la manière dont ils ont été programmés initialement; c’est un peu comme regarder un chef préparer un plat sans connaître les ingrédients de la sauce.

Étape majeure pour l’open source

Apertus (qui signifie «ouvert» en latin) ne laisse rien à l’imagination à cet égard. Il promet que chaque aspect relatif à sa conception et à son fonctionnement est accessible au public. L’objectif: inspirer la confiance et rassurer sur les risques potentiels liés à l’IA.

Apertus est l’un des modèles open source les plus ambitieux à ce jour, estime Leandro von Werra, responsable de la recherche au sein de la communauté open source Hugging Face.

«Il n’est pas totalement unique, mais c’est un modèle précurseur compte tenu de son échelle et de la puissance de calcul utilisée pour l’entraîner, indique-t-il. C’est sans aucun doute une nouvelle étape pour les modèles ouverts.»

Scientifiques, spécialistes de la programmation, start-up et secteur public peuvent désormais télécharger Apertus sur leurs propres serveurs afin de développer des projets. Cette approche leur permet de conserver le contrôle sur leurs données.

L’ampleur et le succès des applications construites sur Apertus révéleront finalement la véritable valeur du LLM suisse. Des scientifiques explorent déjà des projets dans les domaines de la santé, de l’éducation et du climat.

Les groupes industriels suisses ont salué l’initiative helvétique, notamment son accent sur la sécurité des données. Mais ils soulignent que le modèle devra faire face à une forte concurrence commerciale de la part de nombreux rivaux internationaux puissants.

Rivaliser pour les utilisateurs

La Swiss Bankers Association estime qu’un LLM souverain présente un «grand potentiel à long terme» pour le secteur financier, en particulier pour se conformer aux lois locales sur la protection des données et le secret bancaire.

Cependant, certaines banques suisses développent déjà des projets d’IA avec d’autres LLM. Par exemple, UBS, la plus grande banque du pays, collabore avec OpenAI et Microsoft.

Swissmem, qui représente les industries suisses des machines, équipements électriques et métaux, estime qu’un LLM helvétique pourrait mieux servir les entreprises locales, car il est conçu pour respecter la réglementation européenne sur les données. Mais cela ne garantit pas que l’industrie suisse adoptera massivement Apertus.

Les futurs utilisateurs et utilisatrices évalueront la rapidité, la précision et la profondeur des réponses générées par Apertus par rapport aux autres LLM, tout en prenant en compte la transparence du système et leurs exigences en matière de sécurité des données.

«L’expérience montre qu’il n’existe pas de solution unique adaptée à tous les besoins», explique Adam Gontarz, responsable de la digitalisation, de l’innovation et de la technologie chez Swissmem.

«Chaque projet doit tenir compte des circonstances et exigences spécifiques de l’entreprise, ajoute-t-il. Dans certains cas, les solutions internationales peuvent également être les plus efficaces.»

Texte relu et vérifié par Gabe Bullard/ traduit de l’anglais à l’aide d’un traducteur automatique/dbu