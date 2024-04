Ignazio Cassis rencontre son homologue brésilien à Soleure

(Keystone-ATS) Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a rencontré mardi à Soleure le ministre brésilien des affaires étrangères Mauro Luiz Ieker Vieira pour une réunion officielle de travail. Les discussions ont porté sur les relations entre les deux pays et sur les crises politiques.

“C’est très émouvant d’être ici” à Soleure, a déclaré le ministre brésilien lors d’une conférence de presse. C’est la première fois que Mauro Luiz Ieker Vieira visite la région d’origine de sa famille. Certains de ses ancêtres, les Yeker, ont émigré au Brésil où ils sont devenus des Ieker.

Les deux ministres des affaires étrangères ont souligné les bonnes relations entre la Suisse et le Brésil. Ce sont deux pays de tailles très différentes, mais qui ont tous les deux des économies importantes au niveau mondial, a souligné Ignazio Cassis.

Le Brésil compte beaucoup sur le commerce avec la Suisse, a indiqué de son côté le ministre brésilien qui a aussi rencontré mardi matin le conseiller fédéral Guy Parmelin, chef du département de l’économie, de la formation et de la recherche. Les Etats de l’AELE (Suisse, Islande, Liechtenstein et Norvège) négocient depuis des années un accord de libre-échange avec le Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay).

Ukraine et Moyen-Orient

Au cours de leur rencontre, Ignazio Cassis et Mauro Luiz Ieker Vieira ont abordé les relations bilatérales entre les deux pays et les crises politiques dans le monde. Ils ont notamment évoqué la guerre en Ukraine et la situation au Moyen-Orient, a indiqué Ignazio Cassis.

Concernant la guerre en Ukraine, Ignazio Cassis a déclaré que des “signaux positifs” lui sont parvenus des pays des BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) s’agissant d’une participation à la conférence de paix que la Suisse souhaite organiser les 15 et 16 juin au Bürgenstock (NW).

Les invitations seront envoyées prochainement, a précisé le chef du département fédéral des affaires étrangères. La Russie doit être associée, a-t-il souligné.

Le Brésil attend l’invitation qui sera adressée au président brésilien Lula, a déclaré de son côté le ministre brésilien des affaires étrangères. Le Brésil veut promouvoir la paix et appuie les efforts de paix.